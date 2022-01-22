宜蘭監獄前副典獄長林祺源藉按摩性侵女下屬　判刑8年定讞

▲前宜蘭監獄副典獄長林祺源，藉按摩女下屬，性侵得逞。此為示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭監獄前副典獄長林祺源，被指控利用職務之便，多次以按摩為由，觸碰監獄內女性科員小嫚（化名），除了觸摸胸腹部外，還以手指侵入肛門。一審判決無罪，但二審高等法院改認定林祺源共犯3次強制性交罪，判刑8年。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞，副典獄長將發監執行。

檢方起訴指出，林祺源與小嫚為上司、部屬關係，而小嫚指控，林祺源在2015年7月24、25及30日，3度趁著與小嫚獨處一室的機會，以「民俗療法」幫小嫚治療身體痠痛為由，在辦公室內要求小嫚平躺、解開衣物，並趁機觸摸胸部，甚至將手指插入小嫚陰道、肛門。當年10月、11月，林祺源又以「疏通乳房硬塊、活絡經脈」為由，再度對小嫚伸出狼爪。檢方因此對林祺源提起公訴。

一審宜蘭地院審理後，以查無實證為由判決無罪。案經上訴，高等法院二審卻做出改判。高院認為被害人以親身經歷陳述，雖在細節上有出入，但仍可認為是親身經歷。另外被害員工事後被診斷出「創傷性壓力症後群（PTSD）」，可見林祺源確實犯罪。高院因而認定林祺源共犯3次強制性交罪，分別處有期徒刑4年，合併應執行有期徒刑8年。

全案再上訴最高法院，最高法院審理近2年，於1月中駁回林祺源的上訴，全案定讞，林祺源遭判刑8年確定，副典獄長將發監執行。

此外，小嫚也提出民事訴訟求償，一審判決林祺源須賠償小嫚夫婦70萬元，上訴二審後，改判賠120萬元確定。而林祺源也被送監察院彈劾，公務員懲戒委員會最後對他做出懲處，決議將他撤職，並停止任用1年。