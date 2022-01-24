台東去年捕獲梅花鹿應為飼養逃逸　安置武陵園區

▲專業人員驅趕梅花鹿進入搬運箱載運至安置地點。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

去年民眾於台東鹿野鄉舊台九線發現梅花鹿出沒蹤跡，經台東縣政府與鹿野鄉公所持續追查，於去年年底在紫禧山莊附近香蕉園捕獲，當時暫安置於台東動物收容中心。為顧及梅花鹿照料及照養，及維護居民生命財產安全，縣府農業處於21日將梅花鹿搬遷至武陵梅花鹿生態園區安置。

縣長饒慶鈴表示，近年曾有因梅花鹿或牛隻衝到馬路而造成的交通事故時有所聞，為避免此類事件再度發生，以請縣府相關單位積極妥善處理，以維護民眾生命財產安全，同時也重視動物生命權，請飼主務必妥善照料飼養寵物。

▲去年底於紫禧山莊附近香蕉園捕獲情形。

農業處說明，去年與鹿野鄉公所密切合作並追蹤該鹿蹤跡，並雇用專業獵捕人員，終於在去年年底捕獲並安置於動物收容中心照料。經研判該隻公鹿其體力及警覺性不同於野生鹿，且梅花鹿野外族群早於1969年左右絕跡，所捕獲的梅花鹿應人為飼養後逃逸。依規定公告請飼主領回，然至今仍尋無飼主，經評估後決定安置於武陵梅花鹿生態園區。

▲▼縣府農業處已妥善安置於武陵梅花鹿生態園區。

該隻梅花公鹿約三到四歲，經動物收容中心細心照料，身體狀況良好，21日上午經專業人員驅趕入搬運箱及載運至安置地點，於上午10時順利完成搬遷作業。

武陵梅花鹿生態園區佔地約3公頃，目前僅飼養6隻母鹿，由武陵外役工作人員及永安社區發展協會共同經營管理，場域環境極適合飼養鹿隻。

農業處長許家豪表示，飼養人工繁殖的鹿當寵物，應於每季畜情調查時向公所登記且要善盡飼主責任，切勿讓其逃逸，若影響民眾生命財產安全或危及動物健康、生命，將以動物保護法查處；並強調若飼養鹿隻超過40頭應辦理畜牧場登記，違者將依畜牧法處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。