遠雄自貿園區將二採！王必勝預告「風險未降」：明會有不少人確診

記者陳韻如／桃園報導

指揮中心今（24）日宣布，新增15例本土案例，其中3例在桃園，而遠雄自貿港區累計至目前為止已有102人確診。對此，衛生局24日緊急針對貨運站約4500人採檢，25日則會針對加值園區相關公司進行二採，而前進指揮所指揮官王必勝則表示，「明天相信還是會有不少人確診」。

▲遠雄自貿港區加值園區明將二採，王必勝預告，明天會有不少人確診。（圖／記者楊淑媛翻攝）

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王必勝表示，24日確診數相對較少，是因沒有大型採檢，這並非代表風險降低，且目前為止採檢對象均為加值園區外的相關人員，不過25日針對加值園區相關公司進行二採，並規定沒有在集中檢疫所的所有人都必須出來採檢，「相信還是會有不少人確診」，且因有些人一採時可能會是在潛伏期，「一定會有陰轉陽的狀況」，看看明日採檢會不會有發病情況再做後續管理。

此外，王必勝也表示，目前就是在進行阻隔，把確診者找出來，根據風險來匡列隔離，不要再讓確診者跟社會有所接觸，一圈一圈的清乾淨，這也是一貫的做法。

另外，王必勝提到，目前採檢的公司包含亞旭共8家，都有確診者的情況，這必須做二次篩檢來釐清是否原本沒有確診的公司仍然維持0確診，或是有確診個案的公司是否有擴大的情況發生，這都必須是篩檢結果來決定下一步該如何進行。