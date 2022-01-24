感染源不明！礁溪長榮鳳凰今增4員工確診　Ct值曝光

▲▼宜蘭爆疫情擴散危機？23日新增一例，至24日新增4人。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭Omicron疫情升溫疑有擴散危機？23日新增一例，案18443為20多歲礁溪長榮鳳凰櫃台男員工，但至24日又新增4例，宜蘭衛生局公布新增4例為案18468、18479、18494、18495，均是礁溪長榮鳳凰飯店員工。案18468Ct值14、案18479Ct值18、案18494Ct值24、案18495Ct值24。相關感染正疫調中。



礁溪長榮鳳凰酒店最早確診個案是18443號，他是酒店櫃台20多歲男員工，22日出現咳嗽、發燒及噁心症狀，經採檢23凌晨確診，Ct值26，案18443號匡列居家隔離者35人、自主健康管理17人。

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宜蘭衛生局指出，針對案18443確診個案，縣府23日迅速在個案工作的地點設立篩檢站做篩檢，總計完成篩檢915人，其中包括旅客544人，員工371人，有2名員工PCR檢測結果確定為陽性。因此，今24日共新增4名確診個案。

案18468是20多歲女性，是案18443號在飯店打工的女友，1月22日曾出現發燒、喉嚨痛、流鼻水的症狀，23日因案18443號確診，被匡列為接觸者，由衛生單位安排採檢。採檢結果為陽性，Ct值14。

另，案18479是30多歲男性，是案18443同事，1月21日曾出現咳嗽症狀，1月23日感覺症狀加劇，由家人代購家用快篩試劑自行篩檢，結果為陽性後通知衛生局協助安排採檢，採檢結果為陽性，Ct值18。

案18494號，為近20歲的男性，也是案18443號同事，1月23日曾出現輕微喉嚨痛症狀，至快篩站接受篩檢，採檢結果為陽性，Ct值24。

案18495號是20多歲女性，也是案18443同事，於1月18日曾出現輕微咳嗽、流鼻水症狀；1月23日因同事確診到快篩站接受篩檢，採檢結果為陽性，Ct值24。