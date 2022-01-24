　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

感染源不明！礁溪長榮鳳凰今增4員工確診　Ct值曝光

▲▼宜蘭爆疫情擴散危機？23日新增一例，至24日新增4人。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭爆疫情擴散危機？23日新增一例，至24日新增4人。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭Omicron疫情升溫疑有擴散危機？23日新增一例，案18443為20多歲礁溪長榮鳳凰櫃台男員工，但至24日又新增4例，宜蘭衛生局公布新增4例為案18468、18479、18494、18495，均是礁溪長榮鳳凰飯店員工。案18468Ct值14、案18479Ct值18、案18494Ct值24、案18495Ct值24。相關感染正疫調中。

▲▼宜蘭爆疫情擴散危機？23日新增一例，至24日新增4人。（圖／宜縣府提供，下同）
礁溪長榮鳳凰酒店最早確診個案是18443號，他是酒店櫃台20多歲男員工，22日出現咳嗽、發燒及噁心症狀，經採檢23凌晨確診，Ct值26，案18443號匡列居家隔離者35人、自主健康管理17人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭衛生局指出，針對案18443確診個案，縣府23日迅速在個案工作的地點設立篩檢站做篩檢，總計完成篩檢915人，其中包括旅客544人，員工371人，有2名員工PCR檢測結果確定為陽性。因此，今24日共新增4名確診個案。

案18468是20多歲女性，是案18443號在飯店打工的女友，1月22日曾出現發燒、喉嚨痛、流鼻水的症狀，23日因案18443號確診，被匡列為接觸者，由衛生單位安排採檢。採檢結果為陽性，Ct值14。

另，案18479是30多歲男性，是案18443同事，1月21日曾出現咳嗽症狀，1月23日感覺症狀加劇，由家人代購家用快篩試劑自行篩檢，結果為陽性後通知衛生局協助安排採檢，採檢結果為陽性，Ct值18。

案18494號，為近20歲的男性，也是案18443號同事，1月23日曾出現輕微喉嚨痛症狀，至快篩站接受篩檢，採檢結果為陽性，Ct值24。

案18495號是20多歲女性，也是案18443同事，於1月18日曾出現輕微咳嗽、流鼻水症狀；1月23日因同事確診到快篩站接受篩檢，採檢結果為陽性，Ct值24。

►愛馬仕護唇膏打折了！手刀搶

ET快訊
快訊／高端「第三針追加劑」　抗體數據出爐
打第三劑擋不住？　北市3張圖分析：追加劑保護力近8成
快訊／新北2歲女童墜樓！　當場死亡
獨／砸738萬買15個愛馬仕包都假貨　她親揭5星賣家騙術
聯電宣布：本周起全面啟動「居家辦公」
快訊／「蘆洲男」北市足跡公布！2度去同間麵店、看2間婚紗
快訊／長榮鳳凰4確診足跡曝！火鍋店、搭客運往返台北

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東拖板車司機一採陽！常出入高雄港　縣府嚇壞連夜疫調結果曝

阿聯酋航空限時優惠！雙人飛杜拜享75折　持機票再換世博通行證

高雄公共運輸比照三級警戒　行經疫情爆發區公車防疫SOP曝

玩真的！陳其邁說重話：餐廳沒實聯制禁內用　解答尾牙隔板用法

宜蘭確診+4　20多歲女Ct值14足跡：礁溪越南好味道、頭城豆漿店

感染源不明！礁溪長榮鳳凰今增4員工確診　Ct值曝光

快訊／高科大生「感染源找不到」　有懷疑對象！基因序列明天出爐

東北季風挾雨彈！　「一縣市」大雨特報留意坍方落石

女友感冒1週確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！揭安全過關3原因

快訊／宜蘭本土+4！107名近距離接觸者採檢結果出爐

澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

黑狗國道上被撞無助癱倒路中　司機一把抱上車30秒救援成功

隔天要拍戲…「3工作人員吵整晚」 茵芙怒轟：沒公德心！結局超毛

幼柴在家不給抱！去醫院超乖　窩助理姐姐懷裡...打針秒搞定

屏東拖板車司機一採陽！常出入高雄港　縣府嚇壞連夜疫調結果曝

阿聯酋航空限時優惠！雙人飛杜拜享75折　持機票再換世博通行證

高雄公共運輸比照三級警戒　行經疫情爆發區公車防疫SOP曝

玩真的！陳其邁說重話：餐廳沒實聯制禁內用　解答尾牙隔板用法

宜蘭確診+4　20多歲女Ct值14足跡：礁溪越南好味道、頭城豆漿店

感染源不明！礁溪長榮鳳凰今增4員工確診　Ct值曝光

快訊／高科大生「感染源找不到」　有懷疑對象！基因序列明天出爐

東北季風挾雨彈！　「一縣市」大雨特報留意坍方落石

女友感冒1週確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！揭安全過關3原因

快訊／宜蘭本土+4！107名近距離接觸者採檢結果出爐

導入綠色單車旅遊　台東十傑青年魏瑞廷籲減碳愛惜環境資源

工作第1年「過年包多少給父母？」鄉民曝1原則　一面倒回答這金額

屏東拖板車司機一採陽！常出入高雄港　縣府嚇壞連夜疫調結果曝

好市多「5萬元↑庭院用品」誰買？客群一揭網嘆：貧窮限制想像

阿聯酋航空限時優惠！雙人飛杜拜享75折　持機票再換世博通行證

男踩60cm厚雪上餐廳！到門口驚見沒開崩潰下跪…老闆尋人：這頓我請

「隔套租屋VS一樓店面」？她捧670萬投資出租　網一面倒：免多花錢

富人月花40萬以上租豪宅　話題「吾彊」condo租金曝光

高雄公共運輸比照三級警戒　行經疫情爆發區公車防疫SOP曝

金志遙赴日險被拉進牛郎店！　遭大叔「當街飆罵」傻眼了

2歲童神甩爪＋「轉頭」夾娃娃　20秒進洞台主爸驚：嚇到我了...

生活熱門新聞

桃園、高雄宣布：有1症狀就醫強制採檢

本土爆發升三級？醫憂「這3行業」遇斷崖式衝擊

最新本土確診地圖曝　遍布7縣市

趁大掃除斷捨離！命理專家曝9大必丟物

「立陶宛萊姆酒」來台貴3.6倍！網傻：世界大盤子

她穿小可愛打第三劑！發抖「被注射」12秒影片讓網超暈

周末本土衝破百例　3招查「我家附近有無足跡」

婆婆怕封城　急討萬元紅包「明早就要看到匯款」！

今轉雨！年假全台變天時間曝　下波強冷空氣探10度

2022「大破財」4生肖！專家：當心被騙光

今本土15例、境外36例！

醫揭Omicron「4個超級特質」！釀本土大爆發

未來一周像春天！2波水氣＋冷空氣報到

快訊／高雄足跡爆量！夢時代、全聯入列

更多熱門

關鍵字：

宜蘭新冠疫情新增4人

讀者迴響

熱門新聞

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

百萬網紅2年前賣年菜「結果臭酸」！

《全明星3》黃沐妍：MVP亂頒！網友怒出征

快訊／國1「2大車追撞」噴對向　紫爆回堵7公里

桃園、高雄宣布：有1症狀就醫強制採檢

本土爆發升三級？醫憂「這3行業」遇斷崖式衝擊

最新本土確診地圖曝　遍布7縣市

趁大掃除斷捨離！命理專家曝9大必丟物

快訊／北市公布「高風險4場域」皇池溫泉上榜　急尋確診足跡重疊者

「全明星雙帥」主持3個月遭撤換！陳漢典接收

「立陶宛萊姆酒」來台貴3.6倍！網傻：世界大盤子

金毛犬遭列安樂名單　緊抱救援人

她穿小可愛打第三劑！發抖「被注射」12秒影片讓網超暈

周末本土衝破百例　3招查「我家附近有無足跡」

婆婆怕封城　急討萬元紅包「明早就要看到匯款」！

更多

最夯影音

更多
澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」
曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面