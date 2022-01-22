蘇貞昌喊不排除與病毒共存　陳其邁：從全球趨勢來看是如此

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，長達2年仍不見趨緩，專家齊喊「與病毒共存」，連行政院長蘇貞昌及前副總統陳建仁都說不排除未來要學習跟病毒共處。對此，高雄市長陳其邁表示，Omicron病毒特性是社區化、流感化，以後或逐步從全球趨勢來看是如此，但在台灣，尤其在過年人員移動最頻繁時，現在採取強的管制有必要。

高雄爆發Omicron疫情，陳其邁今天強調，Omicron的感染力實在很強，最重要的是社區監測要持續加強，尤其市民有呼吸道症狀，務必到診所就醫，因為症狀像感冒很難區分，也希望診所配合，另外也可進行居家快篩的篩檢。

▲蘇貞昌表示，政府將努力清零，但不能排除未來必須與病毒共存。（圖／行政院提供）

針對行政院長蘇貞昌指出不排除未來要學習跟病毒共處，以及前副總統陳建仁說清零不切實際，陳其邁認為，病毒特性是社區化、流感化，從全球趨勢來看是如此，但在台灣，尤其在過年人員移動最頻繁時，他認為現在採取較強的管制有必要。

陳其邁表示，現在還是要把隱形傳播鏈減少到最低是最好，也要在境外把可能進來的感染數量從源頭切斷，所以現在的防疫策略主要是這個。

他最後呼籲，假如民眾有症狀，尤其發燒，代表身體病毒量已經高，所以一般居家快篩可以發現。雖然Omicron重症死亡比例不高，但還是希望能保存醫療量能，也減緩或者減少，甚至逐步可能把社區的傳播風險降到最低，提醒外出時務必戴口罩。