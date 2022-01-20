手機夾「阿嬤的手尾錢」卻掉了　桃園女好慌！警調「電眼」尋回

▲員警調閱監視器幫許姓女子找到手機。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市許姓女子騎車不慎將手機掉落，因手機殼內夾有阿嬤留給她紀念的千元鈔，在遍尋未果下求助八德分局廣興派出所，經警員唐可欽、黃筱婷循線調閲監視器在路旁找到破損手機，對失而復得的手機和阿嬤回憶，許女也十分感謝警方的幫忙。

▲夾在手機的「阿嬤回憶」千元鈔也一併尋回。（圖／八德警分局提供）

八德分局廣興派出所員警唐可欽、黃筱婷18日擔服值班及備勤勤務時，39歲許姓女子匆忙到派出所表示自己手機不見了，焦慮地不知該如何是好，許女向警方表示，中午12時許從龍潭區住家騎機車外出要到桃園區，因使用手機導航，故將手機放置在機車前置物箱，騎到八德區新生路路段時發現手機不見。

▲許女十分感謝警方幫她尋回手機和阿嬤留給紀念的千元鈔。（圖／八德警分局提供）

雖然向附近店家借用電話撥打自己手機號碼卻無人回應；唐、黃2員依許女提供可能掉落的地點積極調閱沿線路口監視器，最後發現許女手機掉落在八德區新生路與龍宮街口附近，隨即通報線上巡邏網前往查看，所幸手機還遺留在現場。

許女取回手機後相當開心，其表示手機雖然已破損不堪使用，但手機殼內夾有一張千元鈔票是阿嬤留給她的紀念，也是重要的回憶，能夠失而復得非常幸運，感謝警察的服務及效率。