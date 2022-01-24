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確診者吃周氏蝦捲「足跡圖1句備註」曝2含意！鄉民抖：外縣市注意

▲▼台南市足跡 。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲FB）

▲高雄確診個案曾經造訪台南。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲FB）

記者施怡妏／綜合報導

台南市23日公布高雄個案18399在台南的足跡，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消，不過有網友發現，足跡表上其中一行備註「周氏蝦捲內用顧客」總共17位，只有2位台南市民，網友一看驚呼「外地人多，匡列困難，你各位外縣市注意一點！」

有網友在PTT發文，仔細看了一下台南市公布的足跡圖，發現備註寫道「周氏蝦捲台南總店，內用顧客共17位，只有2位是台南市民」，因此感到好奇，這條備註是想表達什麼意思，「有人能解釋嗎？」

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對此，有網友表示，代表這間店只有觀光客才會去，「觀光客盤子店」、「就觀光客盤子店啊，那2位可能是陪朋友去」、「周氏就真的觀光客店啊」、「幫你認證外地人是盤子」、「八卦是還有兩個台南人會去吃」、「台南人都吃家裡巷口的蝦卷」。

▲▼台南市足跡 。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲FB）

▲台南市足跡 。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲FB）

不過，不少網友驚呼，代表店內的人都來自各個縣市，「表示是外地人多，所以要匡列有可能很困難」、「一堆外來人士的意思」、「看起來是那15個外來還沒找到還沒採檢」、「全台擴散了啊」、「其他的請各縣市自己調查」、「甩鍋阿」、「若爆開，就是遍地開花」。

但留言中也有在地人力挺，「我台南人覺得周氏很好吃啊而且一定要配甜甜醬油膏！只是真的一直漲」、「我台南人，覺得好吃」、「安平人我覺得好吃好吃耶」、「有些台南人還是會吃啊，不然平日乾脆不用開店了，口味是可以，但對在地人來說沒什麼特色不會特別去吃」。

台南市長黃偉哲昨在防疫記者會上表示，23日台南市沒有確診個案，感謝市民朋友配合防及第一線醫護同仁的努力，然而雖然台南沒有確診個案，但有外縣市確診者曾經造訪台南，呼籲與確診者足跡重疊的朋友趕緊前往篩檢，並進行自我健康監測。

▼網友們認為，病毒可能擴散到各個縣市。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）
 

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