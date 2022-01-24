Apple秋季推新iPhone、全新筆電　「14項產品」齊發史上最多

▲Apple秋季發表會值得矚目。（圖／翻攝Apple官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

最新消息指出Apple可能會在今年秋天，一口氣發布有史以來最多的硬體產品，除了新的iPhone，還包括整體重新設計的MacBook Air和新iPad Pro等。

彭博社記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期「Power On」專欄中爆料，Apple準備在今年秋季發表會推出數量眾多的新產品，規模之大號稱Apple歷屆發表會之最，包括4款新iPhone、一款低端MacBook Pro、新款iMac、新款Mac Pro、新款MacBook Air、升級版AirPods Pro、三款Apple Watch、一款低端iPad以及新款iPad Pro。

古爾曼再次強調先前的報導，指出Apple將在4月左右舉行一次發布會，發表內容會有新款iPhone SE、iPad Air，可能還會有新款Mac mini或iMac，但新款iPad Pro在春季發布的可能性不大。

「IT之家」引述消息指出，Apple將在春季發布會上發布的iPhone SE 3，會與當前的iPhone SE採用相同設計，搭載4.7吋螢幕，配備和iPhone 13 相同的A15仿生晶片，並且支持5G服務。2022款iPad Air將搭載A15仿生晶片，支持5G，外觀維持不變。