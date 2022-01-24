暖心女友寄泰國家鄉味卻害慘他　香腸驗出非洲豬瘟最重可罰百萬

▲移民署查獲移工女友寄的泰國香腸含非洲豬瘟。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名來台工作的泰籍移工阿才這兩年因為疫情關係無法返國，見不到女友也吃不到家鄉味，女友體貼的的寄了泰國當地的香料、魚乾及香腸等食材，希望讓阿才可以在臺灣過年放假食用，沒想到防檢局攔檢查出香腸含非洲豬瘟，阿才恐將面臨最輕20萬、最重100萬的罰款，得不償失。

▲移工女友寄家鄉味卻害了他。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

移民署南區事務大隊日前接獲農委會動植物防疫檢疫局攔檢通報，高雄郵件處理中心查獲一起來自泰國郵包內，郵寄的香腸驗出非洲豬瘟病毒，並循線查驗出非洲豬瘟病毒郵包的收件者是一名泰國籍移工阿才。

移民署調查，阿才9年前來臺工作，目前在高雄橋頭區某鋼鐵工廠擔任技工，因新冠肺炎疫情影響，已許久未回鄉與女友相聚，女友為了體恤阿才工作辛勞，郵寄泰國當地的香料、魚乾及香腸等家鄉味食材，希望讓阿才可以在臺灣過年放假食用。

▲移工女友寄的香腸含有非洲豬瘟。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

阿才表示，雖然知道移民署及相關政府單位有不斷宣導，不得輸入國外肉製品，但還是心存僥倖，請女友郵寄來臺，沒想到竟然含有非洲豬瘟病毒。

移民署移民署南區事務大隊指出，人類吃了非洲豬瘟病毒的肉製品不會有任何症狀，但若是進入廚餘處理，就可能造成臺灣本土畜牧產業的嚴重危害，所幸動植物防疫檢疫局等機關加強境外包裹及旅客行李檢查，移民署也將全力動員走訪外來人口店家，全力防堵非洲豬瘟入侵。

高雄市專勤隊指出，違反規定輸入疫區肉製品到臺灣，將面臨最高可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金的重罰，呼籲民眾或移工朋友千萬不要因為想念家鄉味，而請家鄉親友將違規肉製品，以郵包等方式寄送到臺灣，也千萬不要購買來路不明的肉製品。