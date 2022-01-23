指揮中心病例圖「境外移入」放大　網神改圖被讚翻：清楚多了

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Omicron變種病毒強襲，桃園、高雄成為多數確診區域，指揮中心也製作病例圖召開記者會，為全台人民解說。然而，有網友發現，指揮中心22日的病例圖將重點放「境外移入」，而82名確診的本土案例卻未如過往標示地區，因此決定自製病例圖，一目了然的新圖也被網友讚翻。

有網友PTT以「如果CDC圖改成這樣會不會比較清楚」為題發文表示，本土疫情嚴重，台灣又小，在高雄染疫都可以能跑到台北，因此民眾都關心哪邊的確診人數最多，至少可以避免前往造成群聚，但觀看這兩天指揮中心的病例圖，卻發現留了很大的區域給境外移入的解說，「根本沒幫助，反觀本土案例只有數字」，因此重新修改22日的圖並PO出詢問，「如果CDC的圖可以改成這樣，是不是就清楚多了」。

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▲指揮中心22日確診個案病例圖。（圖／指揮中心提供）



▲網友自製22日病例圖。（圖／翻攝PTT）



圖片顯示，該病例圖將22日的本土的82人確診、境外移入48人確診、0個死亡個案放在中間，左下方以確診數前兩多的「居住縣市」為主，最下面則為其餘有出現確診個案的縣市；右下方則是確診數最多的入境國家，最下面則是其餘確診者的入境國家。

網友看完紛紛留言，「太棒的圖！！」「弄個今天的來，感謝」、「太粗暴了吧」、「對啦，這樣就清楚明瞭了」、「很會做圖XD」、「這才是我要的圖卡」、「應該是台北新北1例在上面」、「」、「你的心態不健康」、「明天來上班」、

「以前雙北就這樣啊，1例字也超大」，有網友統整過去指揮中心的病例圖，現在2021年6月15日時本土病例大於境外，因此將前兩多確診的新北、台北市放在首頁，與上述網友製圖邏輯相當；去年9月10日的圖時，新北、台北1例放大顯示；今年1月3日本土0確診，境外移入25人確診時，放大顯示入境國家；1月12日時本土4人未寫縣市，境外92人確診，下方標住入境國家，然而22日、23日卻只顯示入境國家的詳情。

原PO表示，病例圖僅顯示入境國家，讓民眾要花時間找資料，無助於警惕確診數高的縣市民眾。網友看完直呼，「境外比本土還詳細，扯爆了」、「他不改你可以幫他改阿」、「寫國內縣市幾例很難嗎」、「境外放超大，然後分析國外幹啥」、「現在誰管是哪國進來的，大家都想知道是什麼縣市好嗎」。

▼網友分析指揮中心製圖的演進過程。（圖／指揮中心提供）



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