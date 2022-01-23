對戰塔利班壓力太大！他成變態殺人魔肢解農民　割舌挖心吃下肚

▲法國冷血食人魔蘭博曾在2011年將農民肢解後吃掉。（圖／翻攝自推特／@mahluklarcomtr）

記者葉睿涵／綜合報導

法國34歲男子蘭博（Jeremy Rimbaud）19日成功從精神病院逃獄後，在街頭用棍子襲擊了一名婦女。警方將其押回監獄後，人們才得知這是一名前科累累的冷血食人魔。原來過去曾在阿富汗對戰塔利班的蘭博，因壓力太大患上精神疾病，導致他在2011年殘忍殺害一名農民，並將被害者肢解連同白豆一起煮了吃掉。

綜合外媒報導，法國一名婦人19日晚間在南部城市土魯斯（Toulouse）遛狗時，突然被34歲男子蘭博從後方用棍子襲擊，造成後腦勺受傷流血。還好，經過的路人立刻喝止蘭博並將其趕走，才救了婦人一命。

French cannibal Jeremy Rimbaud escapes psych ward, attacks woman https://t.co/pkgrRad2A8 pic.twitter.com/DX0BGdYf0e — New York Post (@nypost) January 21, 2022

打人的蘭博很快就被警方抓住，並被送回他一直被關押的精神病院中。這時警方才知道，原來蘭博是一名臭名昭彰的冷血食人魔，他過去曾於2011年11月謀殺一名90歲的農民，並割下被害者的心臟和舌頭，連同白豆一起吃下肚。

蘭博第2次試圖以同一種方式謀殺另一名農民時，被當地的警方抓住，並被法庭以謀殺罪名判處終身監禁。蘭博的辯護律師解釋，蘭博過去是一名在阿富汗服役的軍人，為了生出勇氣來面對同樣冷酷的塔利班，他與其他軍人常年一直在服用「K他命」（Ketamine），導致他患上創傷後休克與精神分裂症，因此才會衍生出喜歡吃人的個性。

律師將蘭博稱為阿富汗戰爭的受害者，不過法庭最後仍決定蘭博必須在精神病院內服刑。當地警方發言人於21日指出，警方目前已將蘭博重新拘留，並將就其逃獄的方法和原因展開調查。

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