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陳時中：目前維持加強版二級警戒　「滾動式檢討是必然的」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠本土疫情在農曆春節前升溫，國內22日新增82例本土案例，創下今年新高，今（23）日也新增52例確診，位於東部的宜蘭縣也首度出現病例。被問及是否會升三級？指揮中心指揮官陳時中表示，目前仍維持加強版二級警戒，「但滾動式檢討是必然的」，民眾春節返鄉不要往人多的地方去，也不要刻意不待口罩，「可以的話盡快打疫苗」。

蘇貞昌23日中午視察嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心。會前受訪時表示，Omicron病毒傳播非常快速，瞬間全世界都變成Omicron病毒，「它的特性是傳播快速，但是都比較是輕症、甚至於無症狀，台灣的情形也是一樣」，呼籲全體國人同胞「戒慎不必恐懼」。

陳時中下午在記者會也呼應此說法，被問及過年是否還能返鄉？他表示，「生活總是要顧」，跟家人團聚也是重要親情一環，且目前還沒有嚴重到不能跟家人見面。

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至於春節期間疫情是否有改變？陳時中表示，仍有待這幾天觀察，目前還沒有看到政策要做大規模改變，「但滾動式檢討是必然的」。他也呼籲民眾春節返鄉時不要往人多的地方去，或者刻意不戴口罩，基本防護措施也要做好，如果可以的話也要盡快打疫苗。

另有媒體詢問若民眾擔心疫情想取消春節出遊，指揮中心是否會以政策介入鼓勵業者退費給民眾？陳時中表示，「目前仍維持加強版二級警戒」，相關退費須依據定型化契約進行，指揮中心不介入。

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