北市議員服務處遭偷！慣犯學「蜘蛛人」拆窗潛入　得手金額曝

▲盧姓男慣竊跑到台北市陳炳甫議員辦公室行竊。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

超愛偷！盧姓男子有多次竊盜前科，豈料這次竟跑到大同區承德路2段陳炳甫議員服務處，學起電影「蜘蛛人」從建築物後巷攀爬到3樓，將窗戶拆除爬入，竊取服務處辛姓主任現金3000元，經保全系統通知，立刻報警處理。士林地檢署偵結，依竊盜罪將他提起公訴，由於他5年內故意再犯，建請法院加重其刑。

起訴指出，去年12月20日下午3時許，盧姓竊賊趁陳炳甫議員服務處都沒人，竟上演「蜘蛛人」戲碼，從建築物後巷攀爬到3樓，更將窗戶拆掉後爬進屋內，偷走服務處辛姓主任所管領的現金3000元，得手後立刻跑掉。

全案因此被發現是因為，經服務處保全系統通知，辛姓主任才得知服務處遭竊，便立刻報警處理，經警方調閱路口監視器畫面，循線逮獲盧姓竊賊。

警詢、偵查盧姓竊賊坦承犯行，檢警根據路口監視器、路口監視器照片44張等證物，認盧男涉犯刑法第321條第1項第2款之加重竊盜，且盧男受有期徒刑剛執行完畢，5年內又犯案，為累犯，建請法院依刑法第47條第1項規定加重其刑。

盧姓竊賊不僅有大學學歷，過去曾在法律服務處上班，卻屢犯竊盜案，更因多件竊盜案遭判有期徒刑4年6月，去年3月21日縮短刑期執行完畢，豈料仍不知悔改在同年12月又潛入議員辦公室偷竊，這次恐面臨更長刑期。