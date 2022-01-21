5歲女童「飯要人餵」疑發展遲緩　職能治療師教「打電動」強身

▲南投醫院推出體感式電玩，對疑似發展遲緩的兒童復健效果頗佳。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投5歲女童小宣（化名）平時相當安靜、不好動，最近被家長發現動作能力和體力竟越見下滑，連吃飯都需要餵食、在幼兒園也無精打采；經衛福部南投醫院復健科安排職能治療復健和「體感式電玩」，促進「動態」活動動機、提升動動作能力及體力，小宣終於有了明顯進步。

院方指出，小宣媽媽過去會努力安排戶外活動，但近期全家因新冠疫情，較少外出活動，小宣嚴重時不但吃飯需要餵食、上樓梯要扶扶手、上課趴在桌上、畫畫只稍微塗一下就放棄，同年齡孩童可以做到的，都表現得很吃力；而體感式電玩運用在發展遲緩的復健治療中，效果相當不錯。

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職能治療師洪麗珍指出，電玩遊戲隨著科技的進步而越來越發達，也讓人越來越容易沉迷，不過如果妥善運用，不只可增加一般人的認知應變、活動量，也可用來改善中風患者的活動力，甚至用來提升兒童的動作能力；體感式電玩活動即可提升使用者的活動動機，促使增加動作練習機會，並讓活動過程有趣、有意義。

南投醫院兒童發展復健中心應用「跳舞機」及Wii遊戲，研究結果發現可提升兒童的上肢、下肢肌力、動作能力及心肺功能，且此類活動不受限於時間、空間、人員，在家中隨時可使用，在疫情肆虐而擔心群聚、天氣過冷或家長忙碌無法外出時，一種替代活動。

職能治療師提醒，體感式電玩遊戲畢竟是使用電子螢幕，須注意到使用時間限制、預防視力惡化，家長如果時間允許，仍應多與孩童到戶外活動，可增進親子互動、提升動作能力，也能保護視力。