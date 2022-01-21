【廣編】婕樂纖　連續四年榮獲SNQ國家品質標章

▲維科生技董事長兼「婕樂纖」品牌創辦人呂世博（右）獲獎時表示：「婕樂纖經營理念的核心是提供給消費者高品質產品與滿意服務及成為一流生技企業品牌。」

圖、文／維科生醫提供

被譽為台灣生技產業「奧斯卡」最高榮譽的SNQ國家品質標章（Symbol of national Quality）為「安全及品質」的健康消費識別標章，集結160位國內產官學頂尖專家組成評審團，以科學實證針對產品的「實用效益」、「研發創新」、「安全性」、「品質管制」等四大面向，從原料、製程、成品檢驗、消費者保護進行嚴格審查，為消費者非常信任的國家級認證標章。



婕樂纖於2016年成立至今秉持提供消費者「健康、安全、安心」的品牌承諾，產品由專業醫藥學團隊研發，並於研發過程經過嚴謹的消費者盲測實驗，志於提升產品真實體感。

自 2018年以『纖纖輕鬆飲』拿下第一個獲得SNQ的產品後，堅持提高產品品質，年年持續獲獎，更在2021年大放光彩榮獲世界品質標章兩金六銀、國家品牌玉山獎等殊榮。而今年再以小綠人健字號『纖飄錠』領軍，與纖纖輕鬆飲X、植萃纖酵宿、複方金盞花葉黃素EX飲、高機能益生菌、輕卡肽纖飲等明星產品豪取六項國家品質標章認證，公司短短四年累積超過50座國內外產品品質大獎，實為生技產業的標竿企業。

值得一提的是，婕樂纖在2022年邀請到國際巨星林心如擔任水光錠代言人，挾帶Netflix台灣市場收視排行榜第一名《華燈初上》劇集，也讓品牌知名度更加水漲船高。