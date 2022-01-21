　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情人節景點必收！歌劇院新年首檔「光之曲幕」舞蹈投影搶先看

▲▼臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

臺中國家歌劇院人氣景點「光之曲幕」又推出新作品！應景的《舞戀．絮語》在19米高牆投影，用舞蹈展現不同年齡層戀人們的心情與互動，無論是戀愛進行式的情侶、執手偕老的夫妻都有共鳴，投影作品於今（20）日起至3月6日，在歌劇院2樓大劇院前廳整點定時播放。

《舞戀．絮語》以不同的視覺風格，代表人生各階段的愛情，可愛的插畫呈現少年時期萌芽的純情；剪影傳達轉大人後充滿綺想的戀情；雙人舞影像演繹戀人間酸甜苦辣互動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲▼過往曲牆都以動畫方式呈現，這次回歸表演藝術本質，用「舞蹈」詮釋愛情。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲▼臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

影像設計徐逸君表示，過往在歌劇院曲牆的創作，不論是中秋節《月的冒險樂園》、耶誕《NTT魔幻曲牆光影秀》都以動畫方式呈現，這次回歸表演藝術本質，用「舞蹈」詮釋愛情，期待透過《舞戀．絮語》讓民眾對劇場有著更多想像空間。
 
《舞戀．絮語》中最大亮點「雙人舞」，邀請「三十舞蹈劇場」張秀萍編舞，舞者張琪武、陳宣伶、鍾嘉容、林慧純演出，透過舞蹈探討戀人們的情感互動。為了精準呈現舞姿，由雙攝影機自不同角度同步拍攝舞者，再後製為投影模式。

▲▼臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲部分動作在拍攝時，舞者還得「躺在地板上」舞蹈。（圖／臺中國家歌劇院提供）

徐逸君說明，當真人影像投射在曲牆上，會被放大檢視，角度或形狀一點點的失準都會被凸顯，需特別設計舞者肢體投射在各角度曲牆上的效果。而為了完美呈現舞者貼合曲牆跳舞的模樣，部分動作在拍攝時，舞者還得「躺在地板上」舞蹈，對舞者與影像設計來說都是印象深刻的體驗。

張秀萍表示，這次和作品的戀愛「談好久」，從2021年4月開始發展，拍攝需要在4公尺乘4公尺大小的空間內，展現出不同的關係與組合，但也因空間限制激發更多創意。

▲▼臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲▼臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲▼臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）
 
音樂製作聶琳談到與徐逸君三度合作，兩人皆具「顛覆傳統」的企圖與共識，本次特展描繪愛情不同階段的真實樣貌，創作過程中她幾度「有想哭的感覺」，很歡迎民眾一起來感受愛情的酸甜苦澀。

這次音樂設計使用敘事的創作方式，以圓舞曲為基底，搭配手風琴及電子音樂，展現「默劇」及「科幻」的獨特奇幻風格。聶琳說，推薦觀眾可自在遊走觀賞，感受舞者於身邊跳躍、舞動以及樂音繚繞的獨特視聽饗宴。

▲▼臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院曲牆的融接投影「光之曲幕」自2020年啟動，已邀請10多位藝術家、影像團隊創作風格多變的主題作品，吸引近85萬民眾觀賞，成為到歌劇院必訪行程之一。今年度，「光之曲幕」將以科藝新媒為主軸，未來將邀請各類新媒體藝術家來創作，讓大家在這非典型劇場裡能有多樣的沉浸式科藝體驗。

►過年穿「發財褲」福氣超滿

ET快訊
快訊／本土暴增！　今增23例確診
LIVE／北市增2確診、高雄爆群聚　陳時中最新說明
勞工若確診Omicron　可領5成薪補貼、最長領1年
第3劑怎麼選？　台大醫院公布「最熱門組合」
數A學測史上最難！　題目、答案一次看
快訊／確診足跡燒到台南！　市府下午3點說明
西堤群聚燒向台北！確診顧客就醫　傳染同診所看病嬤
峮峮「開房間」床照大露美胸！　掌鏡者是她
「2度染疫」症狀完全不同！她曝親身經歷：別小看Omicron

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台最大日本庭園春節優惠　設籍彰化這兩鄉「屬虎」免費！

增45例境外移入「29例落地採檢確診」　美國17例最多

快訊／中壢線交通車清潔員「解隔前轉陽」　機場群聚再+1

LIVE／疫情延燒！高雄今增10例　陳其邁記者會說明

快訊／本土暴增23例「高雄就+10」、另增45境外

華航2年來首度徵才！擴大招募「機師、工程師、修護員」等200人

情人節景點必收！歌劇院新年首檔「光之曲幕」舞蹈投影搶先看

第3劑怎麼選？台大醫院數據曝最熱門組合　「3劑打一樣」死忠族最多

水氣充足！雪山降冰霰+瑞雪　圈谷積雪15公分

LIVE／北市增2確診、高雄港爆群聚　陳時中最新說明

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

騎士喬位亂移車「1格擠2台」　他制止遭回嗆：這邊都這樣！

搬運煙火手滑落地大爆炸！　現場巨響火光沖天滿地狼藉

陳喬恩認愛2年幸福肥頻被傳懷孕　半年狠甩11公斤：都來誇誇我啦！

全台最大日本庭園春節優惠　設籍彰化這兩鄉「屬虎」免費！

增45例境外移入「29例落地採檢確診」　美國17例最多

快訊／中壢線交通車清潔員「解隔前轉陽」　機場群聚再+1

LIVE／疫情延燒！高雄今增10例　陳其邁記者會說明

快訊／本土暴增23例「高雄就+10」、另增45境外

華航2年來首度徵才！擴大招募「機師、工程師、修護員」等200人

情人節景點必收！歌劇院新年首檔「光之曲幕」舞蹈投影搶先看

第3劑怎麼選？台大醫院數據曝最熱門組合　「3劑打一樣」死忠族最多

水氣充足！雪山降冰霰+瑞雪　圈谷積雪15公分

LIVE／北市增2確診、高雄港爆群聚　陳時中最新說明

虎年限定美妝華麗破表！倩碧小老虎打亮、歐舒丹金色星光瓶必收

揪人住飯店「體重＞111公斤」送星巴克！離開胖2公斤再送健身1hr

全台最大日本庭園春節優惠　設籍彰化這兩鄉「屬虎」免費！

增45例境外移入「29例落地採檢確診」　美國17例最多

快訊／中壢線交通車清潔員「解隔前轉陽」　機場群聚再+1

預算案槓上立院！　華視總經理莊豐嘉請辭案通過陳雅琳暫代

前夫高國華母離世！陳子璇痛哭「她不太諒解我」揭9年婆媳關係：好後悔

LIVE／疫情延燒！高雄今增10例　陳其邁記者會說明

快訊／本土暴增23例「高雄就+10」、另增45境外

郭靜終於要開演唱會！　經典歌都會唱...神秘預告嘉賓：很有話題性

死亡影像曝！男徒步上國道「手舞足蹈」　遊覽車閃避不及當場輾斃

生活熱門新聞

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

「明天補班日」到底補哪天？網長知識了

數位疫苗證明今開放使用！12場所打2劑才能進　申請QA一次看

高雄染疫父疑再傳同事　高市衛生局下午說明

快訊／桃園觀音某工廠550人採檢結果出爐

台中妹失眠就醫！醫突「拉開衣服聽診」她嚇到爆哭

鳳梨激戰4寶媽　爆料者身分曝

快訊／鳳梨出來解釋了！直播3.8萬人湧入朝聖「鞠躬道歉」

確診足跡燒到台南！市府15點召開記者會

明起去12場所須出示接種紀錄

即／高雄幼兒園＋消防分隊匡列111人　PCR結果出爐

桃教育局：明1國中1高中停課1天

ATM少吐鈔！銀行不認帳：你沒一張張摺起來數

上課突被送往防疫旅館　幼兒園童嚇哭了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

曾沛慈才結婚…汪東城祝賀卻PO「曖昧親吻照」！

ØZI親寫歌成功安撫Keanna！1手段網全服了

小商人搜集25受害人提告　青青道歉了

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

鳳梨直播發火：我承認！　自爆2年前「服務很多人」

快訊／居檢失聯潘茹玉　竟跑回北投家

3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴4500轟出門

「明天補班日」到底補哪天？網長知識了

數位疫苗證明今開放使用！12場所打2劑才能進　申請QA一次看

快訊／Keanna崩潰喊話　ØZI深夜突發文！

高雄染疫父疑再傳同事　高市衛生局下午說明

睡前肚子餓？醫認證「6種宵夜吃不胖」

「潘茹玉」落跑畫面曝！

快訊／桃園觀音某工廠550人採檢結果出爐

更多

最夯影音

更多
疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例
客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面