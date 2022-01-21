情人節景點必收！歌劇院新年首檔「光之曲幕」舞蹈投影搶先看

▲臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

臺中國家歌劇院人氣景點「光之曲幕」又推出新作品！應景的《舞戀．絮語》在19米高牆投影，用舞蹈展現不同年齡層戀人們的心情與互動，無論是戀愛進行式的情侶、執手偕老的夫妻都有共鳴，投影作品於今（20）日起至3月6日，在歌劇院2樓大劇院前廳整點定時播放。

《舞戀．絮語》以不同的視覺風格，代表人生各階段的愛情，可愛的插畫呈現少年時期萌芽的純情；剪影傳達轉大人後充滿綺想的戀情；雙人舞影像演繹戀人間酸甜苦辣互動。

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▲▼過往曲牆都以動畫方式呈現，這次回歸表演藝術本質，用「舞蹈」詮釋愛情。（圖／臺中國家歌劇院提供）

影像設計徐逸君表示，過往在歌劇院曲牆的創作，不論是中秋節《月的冒險樂園》、耶誕《NTT魔幻曲牆光影秀》都以動畫方式呈現，這次回歸表演藝術本質，用「舞蹈」詮釋愛情，期待透過《舞戀．絮語》讓民眾對劇場有著更多想像空間。



《舞戀．絮語》中最大亮點「雙人舞」，邀請「三十舞蹈劇場」張秀萍編舞，舞者張琪武、陳宣伶、鍾嘉容、林慧純演出，透過舞蹈探討戀人們的情感互動。為了精準呈現舞姿，由雙攝影機自不同角度同步拍攝舞者，再後製為投影模式。

▲部分動作在拍攝時，舞者還得「躺在地板上」舞蹈。（圖／臺中國家歌劇院提供）

徐逸君說明，當真人影像投射在曲牆上，會被放大檢視，角度或形狀一點點的失準都會被凸顯，需特別設計舞者肢體投射在各角度曲牆上的效果。而為了完美呈現舞者貼合曲牆跳舞的模樣，部分動作在拍攝時，舞者還得「躺在地板上」舞蹈，對舞者與影像設計來說都是印象深刻的體驗。

張秀萍表示，這次和作品的戀愛「談好久」，從2021年4月開始發展，拍攝需要在4公尺乘4公尺大小的空間內，展現出不同的關係與組合，但也因空間限制激發更多創意。

▲▼臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）





音樂製作聶琳談到與徐逸君三度合作，兩人皆具「顛覆傳統」的企圖與共識，本次特展描繪愛情不同階段的真實樣貌，創作過程中她幾度「有想哭的感覺」，很歡迎民眾一起來感受愛情的酸甜苦澀。

這次音樂設計使用敘事的創作方式，以圓舞曲為基底，搭配手風琴及電子音樂，展現「默劇」及「科幻」的獨特奇幻風格。聶琳說，推薦觀眾可自在遊走觀賞，感受舞者於身邊跳躍、舞動以及樂音繚繞的獨特視聽饗宴。

▲臺中國家歌劇院「光之曲幕」限定特展《舞戀．絮語》。（圖／臺中國家歌劇院提供）



歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院曲牆的融接投影「光之曲幕」自2020年啟動，已邀請10多位藝術家、影像團隊創作風格多變的主題作品，吸引近85萬民眾觀賞，成為到歌劇院必訪行程之一。今年度，「光之曲幕」將以科藝新媒為主軸，未來將邀請各類新媒體藝術家來創作，讓大家在這非典型劇場裡能有多樣的沉浸式科藝體驗。