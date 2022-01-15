網紅狂推洗碗機真好用？網友怒「新機全是水珠、找無客服」



▲網友買網紅推薦的洗碗機，搬回家後拆機讓她大傻眼！（圖／取自《爆料公社》）

消費中心／綜合報導

網紅推薦平價洗碗機賣超好！有網友跟著購買後卻遇到投訴無門的窘境，上《爆料公社》爆料，買網紅推薦的洗碗機，遇到機器烘不乾而退貨，再買一台結果新機打開全是水珠，最扯的是再也找不到客服處理，直呼「太誇張了！」

大家都說洗碗機是拯救婚姻的重要家電之一，網路上也出現許多品牌機種，消費者已經習慣下手前會先爬文找口碑品牌，或是看網紅推薦文才放心下手！排骨（化名）說，在網路買有烘乾功能的洗碗機「居然只有我這一台烘不乾」，同機型給媽媽的沒有問題，只好退貨，改買超多網紅推薦平價又好用的洗碗機，結果下單等了25天才接到一個歐巴桑客服約送貨，對方一直強調不送二樓以上要加價，她說那自己家人會搬，對方又一直重複不送

▲她上網求救誰有這家公司的內部「真正」客服電話，她從網路上找到的客服電話都是同一個不耐煩阿桑接電話。（圖／取自《爆料公社》）

等到約定當日貨運司機很nice將機器放在樓梯間，搬回家後全程有錄影拆機讓她大傻眼，機器裡面和外觀全是水珠，大驚「這是整新機？！整新機至少都會把水擦乾吧！」，無法接受買到一台被使用過的機器決定退貨，她上網求救誰有這家公司的內部「真正」客服電話，她從網路上找到的客服電話都是同一個不耐煩阿桑接電話，一直重複我打錯電話，叫我不要再打來了！她崩潰問「網文攏係假？？？」

▲有不少柯南型網友發現網路查的客服電話非常有問題。（圖／取自《爆料公社》臉書）

文章一出釣出許多「心有戚戚焉」的網友，「網紅推薦我都審慎評估」、「之前買網紅推薦的隨行果汁機爛到爆，就默默退讚，再也不相信她推薦的商品」、「網紅推薦我直接列為拒絕往來戶，沒保障」；但也有不少柯南型網友發現網路查的客服電話非常有問題，「這是山寨維修網站，所以你根本打錯電話」、「下單平台是有問題的吧！才會買到奇怪的商品，客服電話也不正常」、「她真的打錯電話」、「買這個不是都有說明書保固卡，上面有客服電話可以打，你是打去哪裡？」網友並附上山寨維修的相關連結，原來網路上有很多維修官網都是假的，包括國產、日韓等品牌家電公司都有「山寨維修」的官網，一般消費者不易察覺。

▲許多消費者認為買電器還是要多做功課小心判斷。（圖／取自《爆料公社》臉書）

也有網友認為洗碗機出貨前都會先運轉測試一次，掛水珠很正常，而且洗碗機洗完使用餘熱烘乾，加亮碟劑後掛水珠的形況會好很多；看到這些消費問題，也讓許多消費者決定「電器還是有品牌的買比較有保固，不然只能自認倒霉，花錢消災，學經驗」、「網紅、直播我都買過，還是乖乖找有提供維修服務的買，比較不會花冤枉錢，雖然比較貴，但總比花2次好」、「現在網上購物都怕怕的，尤其網紅團購的」，網友們都認為買網紅推薦商品還是要多做功課小心判斷。

該品牌官方網站告知「山寨家電維修猖獗，偽裝富及第原廠服務站，使用非原廠零件、非原廠技術人員，機器維修後問題眾多，如商品有問題請指名原廠總代理」，提醒民眾售後服務一定要認清品牌官方網站，避免發生不必要的消費糾紛，真是傷神又傷錢！

富及第品牌官網>> https://www.relonintl.com.tw/pages/frigidaire-home

免費報修專線：0800-033-678

▲富及第官網頁面提醒民眾謹防詐騙的訊息。（圖／取自富及第官方網站）