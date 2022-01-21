學測自然科難易度與去年相仿　補教協會預估五標曝光

▲北市補教協會認為，今年自然科與去年差不多。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導



大學學科能力測驗今（21日）登場，下午第一節考自然科，這次自然科報考人數為7萬2214人，台北市補習教育協會提供自然科試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準；台北市補教協會指出，今年自然科考題難易度和去年差不多，預估自然科5標，分別為頂標13級分、前標為11級分、均標為8級分、後標為6級分、底標為5級分，除前標比去年少一分，其餘都一樣。

北市補教協會自然科老師楊正帆指出，今年自然科考題不再像過往那麼死板，不少題目涉獵生活應用，包括讀卡機、溫室效應、熱輻射，還有新冠肺炎、酒測等，甚至有2021年物理諾貝爾獎提及的內容，整體而言，跨章節題目變多，考生光是單一科目強不能拿到好成績。

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▲今年自然科出現與新冠肺炎相關考題。（圖／記者許敏溶攝）

楊正帆進一步分析，自然科整體難易度和去年差不多，生物比去年稍難一點，因為牽涉到選修部分，化學則是持平，地科比去年簡單，寫起來讓考生比較有成就感，物理則是難易題目之間的差距大，難的題目比較需要閱讀能力，簡單題目一下子就寫完，故今年五標預估和去年差不多，除頂標比去年少一級分，其餘四標預估和去年一樣，預估今年自然科頂標13級分、前標為11級分、均標為8級分、後標為6級分、底標為5級分。

生物補教老師游夏表示，今年生物科符合108課綱，「很棒但很難」，感覺難度有指考化傾向，而且圖表題特別多，語句也難懂，考生要花時間去理解，將會寫得非常辛苦，考生可能寫不完；物理補教老師楊俊翔認為，今年自然科物理部分，考題比過往靈活，考生需要大量背景知識才能拿到高分。