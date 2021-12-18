春節加開「第二波離島加班機」　12／22開放訂位

▲各家航空公司春節期間均提供加班機。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

春節將至，不少民眾需搭機返鄉過年，交通部民航局宣佈，已針對目前需求較高之航線規劃第二波加班機，並將於12月22日下午6時至8時統一開放訂位。

民航局表示，111年春節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)前已陸續於110年11月30日至12月2日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供9,288個座位數，澎湖航線提供8,440個座位數，馬祖航線提供280個座位數，總計提供18,008個座位數。

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為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如12月22日訂票者，應於12月24日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段111年1月28日至2月2日臺灣出發往離島方向，以及111年2月2日至2月8日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。