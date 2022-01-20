青青「年輕氣盛」道歉了！小商人高喊：這是PTT鄉民的勝利

▲青青與小商人隔空嘴戰多日，終於在20晚間道歉了。（圖／翻攝自Instagram／c.0214）

記者閔文昱／綜合報導

自豪以21歲小小年紀就買下豪宅的G奶網紅青青，日前被網路名人「小商人」爆料有金主包養，她為此氣得連發房屋權狀、銀行卡反擊，不過，小商人20日表示已經搜集25名被害人的證據提交給檢方，青青也在晚間於IG公開道歉「年輕氣盛，急於一時。」對此，小商人稍早也在臉書高喊，「這是PTT鄉民的勝利」。

小商人20日晚間在臉書表示，他會查到青青結婚證書，是因為他用車馬費跟他們親人交換，「因為我要確保資料正確，有了他們的個人資料，再用其他公開的公家網站去輸入比對，然後查到資料吻合，所以我敢咬死保證我手上的東西都是正確的。」他強調，自己並沒有那麼厲害，「單純就是輸人不輸陣，身為PTT鄉民不能被看沒有而已。」

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小商人19日曾爆料指出，青青會出來拋頭露面、高調炫富，就是為了做吸金詐騙，以便讓更多人投錢。青青起初雖矢口否認，但隨著小商人20日表示已經搜集25名被害人的證據提交給檢方，她20日在限時動態中道歉，她表示買房子本是開心的事情，但確實因為「年輕氣盛、急於一時」而造成「社會觀感不佳」，後續將配合司法調查。

▼青青道歉。（圖／翻攝自Instagram／c.0214）

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