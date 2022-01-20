　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

離婚也沒用！小商人再爆「戶政資料我全都有」　嗆青青：準備開告

▲▼青青「要開記者會」揭爆氣原因！　自嘲仙人跳事件：誰敢包養我。（圖／翻攝自Instagram／c.0214）

▲青青被爆料有金主。（圖／翻攝自Instagram／c.0214）

網搜小組／劉維榛報導

網美青青與網路名人「小商人」隔空嘴戰三天！如今「小商人」再發文嗆聲，吸金案或是直播詐騙的受害者，「趕緊來聯絡我」。不僅如此，「小商人」直呼握有關鍵戶政資料，「你離婚也沒用，我也會全部找人去告，全部假扣押，一個都別跑。你不爽，歡迎你來告我，好幹都來！」

猶如人生勝利組般，21歲網紅青青有車有房，分別是2300萬豪宅與453萬的高級跑車，另擔任任咖啡店品牌執行長，讓粉絲羨煞不已。不料，網路名人「小商人」17日跳出來爆料，「別再問我青青了，她現在被她姐妹台中的前男友包了，現在在搞流量準備賺一波。」甚至質疑東西不是她的，只要車證跟房證拿出來就知道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

青青在被小商人一連爆出金主名單、已婚之後，19日於社群發長文鄭重表示，她雲淡風輕地看待以不實爆料抹黑自己的人，「反正我也對他造謠無法繩之以法，所以他可以不斷無地放矢。」因此她將召開記者會，向大眾做一次澄清，並透露自己之所以會有如此大的反應，是因為很認真在經營「網紅（美）」這個職業，「看到他人如此輕蔑及抹黑網美外，還用輕浮的口吻炒作流量，說什麼七八成網美都是『雞』，我感到非常不服氣且憤慨。」不願女性和認真工作的網美被物化。

聲明中，青青也喊話「還有有什麼吸金投資，若有受害者，我真心呼籲應該要跳出來捍衛自身權益提告！並不是那些不三不四，不紅的粉專為了蹭流量在那子虛烏！」

今日稍早「小商人」再度發文表示，已經幫忙25位受害者整理資料了，我也交給法務部調查局了，我們絕對保護你的隱私，「就像青青所說的，要你們幫自己爭取權益，所以不要在那邊遮蓋身分證發證年，有夠無聊，我根本懶得理你。」

另外，「小商人」也強調，「早說過我都有戶政資料，我就等你離婚我再拍一次，你離婚也沒用，我也會全部找人去告，全部假扣押，一個都別跑，你不爽，歡迎你來告我，好幹都來。我本來就是拍咪亞，每天都在違法不差這些。附帶一題你勾勾肉的1500（元）罰單別忘了繳了，1/26號到期。」

「小商人」粉專全文如下：

各位朋友，如果你身旁或者是你本身，是超級集團邱仕偉、陳豪、青青，的吸金案或者是他直播詐騙的受害者。趕緊來聯絡我，趕緊一起上車，目前我已經幫忙25位受害者整理資料了，我也交給法務部調查局了，我們絕對保護你的隱私。
真的不用怕，因為我們這邊有兩個市的市政府、市警局、法務部調查局、嘉義的立委、律師一起到協助跟當你們的靠山，

保護你們，也會保護你們的隱私。然後我們的第四權，新聞台記者我們也已經連絡好了，也會將此事曝光。
所以他們在那邊發跟那些名人還是有力人士照片的合照，甚至陳豪他爸是花壇鄉鎮民代表陳新興，他們那種勢力沒用啦，都是詐騙的一貫手法，我去過總統就職典禮，我美股還不是死很慘。再次呼籲各位受害者，不要被這些膨風的人給騙了。都來，一起把牠們抄掉。

輸人不輸陣，我一定動用所有關係幫助各位，就像青青所說的，要你們幫自己爭取權益。所以不要在那邊遮蓋身分證發證年，有夠無聊，我根本懶得理你，早說過我都有戶政資料，我就等你離婚我再拍一次。你離婚也沒用，我也會全部找人去告，全部假扣押，一個都別跑。你不爽，歡迎你來告我，好幹都來。我本來就是拍咪亞，每天都在違法不差這些。附帶一題你勾勾肉的1500罰單別忘了繳了，1/26號到期。

最後，各位也不要被他們轉移話題，吸金、龐式騙局、直播詐騙這種才是主角，就些人是欠處裡。各位受害者，拎北幫定你們了，幹拎娘花我那麼多時間，都到這種地步了，花再多錢我絕對陪你們玩到底。

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
快訊／西堤群聚+4！用餐客再增2人　三代同堂「公公婆婆」也染
快訊／高雄一家三口確診　父有北部足跡「Ct值僅11.5」
快訊／「數位新冠病毒健康證」明起開放使用！
快訊／明起「12大場所」須出示證明　完整接種2劑才可進入
快訊／高雄一家3口染疫！父親在高雄港工作　有北部足跡
快訊／大湳市場增2確診！　「買菜母女」染疫
本土+13！歌友會小黃載「洗腎病患」、機場保全室友都染疫
快訊／增24例境外移入「15例落地採檢確診」　美國10例最多
快訊／疫情燒高雄！今增13例本土　24境外
快訊／高雄一家3口確診　「感染源待釐清」
LIVE／高雄爆確診！某幼兒園全校快篩　陳時中最新說明
快訊／台鐵死傷事故！台南=中洲雙向延誤「3車站受阻」
嘉義縣死亡車禍！　女騎士捲車底爆頭慘死
快訊／大湳市場攤商確診　600人採檢結果曝
快訊／台南行人遭區間車撞擊　當場無生命跡象
快訊／高雄某幼兒園全校快篩！　陳其邁3點緊急記者會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／疫情燒高雄！一家三口確診　父有北部足跡「Ct值僅11.5」

西堤群聚+4！1／9用餐客再增2人、三代同堂用餐「公公婆婆」也染疫

「數位新冠病毒健康證明」1／21上午8時開放使用　申請無需護照號

完整接種2劑才可進入！明起去「酒店、夜店」等12大場所須出示證明

高雄一家三口染疫！父親在高雄港工作、有北部足跡「2方向調查」

快訊／大湳市場菜販「複驗陰性」銷案　卻增2名「買菜母女」中鏢

亞東護理師小兒子也染疫！　隔離二採陽性確診

本土+13！歌友會小黃載過的「洗腎病患」　機場保全室友都染疫

增24例境外移入「15例落地採檢確診」　美國10例最多

快訊／疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

茶花枯掉了女兒問那什麼花？　爸正經回「乾燥花」種2年多了

快訊／疫情燒高雄！一家三口確診　父有北部足跡「Ct值僅11.5」

西堤群聚+4！1／9用餐客再增2人、三代同堂用餐「公公婆婆」也染疫

「數位新冠病毒健康證明」1／21上午8時開放使用　申請無需護照號

完整接種2劑才可進入！明起去「酒店、夜店」等12大場所須出示證明

高雄一家三口染疫！父親在高雄港工作、有北部足跡「2方向調查」

快訊／大湳市場菜販「複驗陰性」銷案　卻增2名「買菜母女」中鏢

亞東護理師小兒子也染疫！　隔離二採陽性確診

本土+13！歌友會小黃載過的「洗腎病患」　機場保全室友都染疫

增24例境外移入「15例落地採檢確診」　美國10例最多

快訊／疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

貝齒護苗關懷無限　擴大照顧攜子入監子女

富邦產險升級「防疫保單」　日平均保費不到2.2元！

億元男宋家豪今赴日　旅日台將員全數返日備戰新球季

男近70年沒洗澡「全世界最髒」　最新檢測驚揭：免疫系統超強大

快訊／疫情燒高雄！一家三口確診　父有北部足跡「Ct值僅11.5」

曾打AZ掛急診！星卉「早起打第三劑莫德納」曝副作用　狂灌水祈禱

鬥牛犬目標走1000步！　5小時後牠「躺平大睡」結果爸笑翻

韓國男生穿搭教科書是CODE KUNST！6技巧不浮誇也能成為焦點

西堤群聚+4！1／9用餐客再增2人、三代同堂用餐「公公婆婆」也染疫

聲林學長姐進攝影棚突襲為哪樁？！學甫、思綾PK唱出年節送禮撇步

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

即／高雄某幼兒園配合疫調全校快篩

鳳梨被爆偷吃女粉絲：是4個孩子的媽　私密床照曝光

東北風狂炸雨彈！3縣市大雨特報

2關鍵有望清零　醫：說會大爆發的人！哥準備打臉你們

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

小商人有「戶政系統照」　放話定罪將登青青上T霸

ØZI的「Ø」怎麼打？

關鍵不在第三劑！李秉穎嘆1問題不解決：無法與病毒共存

俄女模吃蚵仔麵線淚崩：想帶爸爸來台灣吃　卻無法實現

網紅鳳梨偷吃4孩子媽粉絲　網揪3大關鍵字

北市學校發下學期課本！老師叮嚀3字藏玄機

今大寒清晨9.9℃！傍晚水氣來了　全台有雨3天

春水堂漲價了！大杯珍奶1杯要價190元

更多熱門

相關新聞

青青IG影片櫃子露餡！神人挖出「2300萬豪宅裝潢照」

青青IG影片櫃子露餡！神人挖出「2300萬豪宅裝潢照」

網紅青青21歲就「房車雙全」，近1年來入手2300萬新房、453萬元高級跑車，還擔任咖啡店品牌執行長，怎料近日卻被網路名人「小商人」爆料有金主包養，她為此氣得連發房屋權狀、銀行卡反擊，不過實際該建物權狀座落在豐原紅燈區，至於青青口中的2300萬豪宅在哪？有網友找出該豪宅就是「新業雅砌」。

小商人有「戶政系統照」　放話定罪將登青青上T霸

小商人有「戶政系統照」　放話定罪將登青青上T霸

小商人PO「結婚證書」打臉！　青青：明天就換新身分證

小商人PO「結婚證書」打臉！　青青：明天就換新身分證

青青「只好開記者會」揭爆氣原因　「誰敢包養我？」

青青「只好開記者會」揭爆氣原因　「誰敢包養我？」

網紅青青自清秀權狀！　糗被起底房子竟在豐原紅燈區

網紅青青自清秀權狀！　糗被起底房子竟在豐原紅燈區

關鍵字：

小商人青青

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

即／高雄某幼兒園配合疫調全校快篩

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

Whoscall揭3詐騙手法　3種號碼開頭別接

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

鳳梨被爆偷吃女粉絲：是4個孩子的媽　私密床照曝光

東北風狂炸雨彈！3縣市大雨特報

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面