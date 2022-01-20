離婚也沒用！小商人再爆「戶政資料我全都有」　嗆青青：準備開告

▲青青被爆料有金主。（圖／翻攝自Instagram／c.0214）



網搜小組／劉維榛報導

網美青青與網路名人「小商人」隔空嘴戰三天！如今「小商人」再發文嗆聲，吸金案或是直播詐騙的受害者，「趕緊來聯絡我」。不僅如此，「小商人」直呼握有關鍵戶政資料，「你離婚也沒用，我也會全部找人去告，全部假扣押，一個都別跑。你不爽，歡迎你來告我，好幹都來！」

猶如人生勝利組般，21歲網紅青青有車有房，分別是2300萬豪宅與453萬的高級跑車，另擔任任咖啡店品牌執行長，讓粉絲羨煞不已。不料，網路名人「小商人」17日跳出來爆料，「別再問我青青了，她現在被她姐妹台中的前男友包了，現在在搞流量準備賺一波。」甚至質疑東西不是她的，只要車證跟房證拿出來就知道。

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青青在被小商人一連爆出金主名單、已婚之後，19日於社群發長文鄭重表示，她雲淡風輕地看待以不實爆料抹黑自己的人，「反正我也對他造謠無法繩之以法，所以他可以不斷無地放矢。」因此她將召開記者會，向大眾做一次澄清，並透露自己之所以會有如此大的反應，是因為很認真在經營「網紅（美）」這個職業，「看到他人如此輕蔑及抹黑網美外，還用輕浮的口吻炒作流量，說什麼七八成網美都是『雞』，我感到非常不服氣且憤慨。」不願女性和認真工作的網美被物化。

聲明中，青青也喊話「還有有什麼吸金投資，若有受害者，我真心呼籲應該要跳出來捍衛自身權益提告！並不是那些不三不四，不紅的粉專為了蹭流量在那子虛烏！」

今日稍早「小商人」再度發文表示，已經幫忙25位受害者整理資料了，我也交給法務部調查局了，我們絕對保護你的隱私，「就像青青所說的，要你們幫自己爭取權益，所以不要在那邊遮蓋身分證發證年，有夠無聊，我根本懶得理你。」

另外，「小商人」也強調，「早說過我都有戶政資料，我就等你離婚我再拍一次，你離婚也沒用，我也會全部找人去告，全部假扣押，一個都別跑，你不爽，歡迎你來告我，好幹都來。我本來就是拍咪亞，每天都在違法不差這些。附帶一題你勾勾肉的1500（元）罰單別忘了繳了，1/26號到期。」

「小商人」粉專全文如下：

各位朋友，如果你身旁或者是你本身，是超級集團邱仕偉、陳豪、青青，的吸金案或者是他直播詐騙的受害者。趕緊來聯絡我，趕緊一起上車，目前我已經幫忙25位受害者整理資料了，我也交給法務部調查局了，我們絕對保護你的隱私。

真的不用怕，因為我們這邊有兩個市的市政府、市警局、法務部調查局、嘉義的立委、律師一起到協助跟當你們的靠山，

保護你們，也會保護你們的隱私。然後我們的第四權，新聞台記者我們也已經連絡好了，也會將此事曝光。

所以他們在那邊發跟那些名人還是有力人士照片的合照，甚至陳豪他爸是花壇鄉鎮民代表陳新興，他們那種勢力沒用啦，都是詐騙的一貫手法，我去過總統就職典禮，我美股還不是死很慘。再次呼籲各位受害者，不要被這些膨風的人給騙了。都來，一起把牠們抄掉。

輸人不輸陣，我一定動用所有關係幫助各位，就像青青所說的，要你們幫自己爭取權益。所以不要在那邊遮蓋身分證發證年，有夠無聊，我根本懶得理你，早說過我都有戶政資料，我就等你離婚我再拍一次。你離婚也沒用，我也會全部找人去告，全部假扣押，一個都別跑。你不爽，歡迎你來告我，好幹都來。我本來就是拍咪亞，每天都在違法不差這些。附帶一題你勾勾肉的1500罰單別忘了繳了，1/26號到期。

最後，各位也不要被他們轉移話題，吸金、龐式騙局、直播詐騙這種才是主角，就些人是欠處裡。各位受害者，拎北幫定你們了，幹拎娘花我那麼多時間，都到這種地步了，花再多錢我絕對陪你們玩到底。