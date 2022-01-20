小商人有青青「戶政系統照」　放話定罪將再登T霸：資金盤別想跑

▲小商人稱若青青定罪，他會登T霸廣告祝福。（圖／左，翻攝自青青IG／右，翻攝自「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」粉絲專頁）



記者崔子柔／綜合報導

網路名人「小商人」與網美青青戰火不休，他昨（19）日PO出疑似青青的結婚證書翻拍，逼得青青亮出身分證，並承諾會再換一張新的做為證明，不過小商人又回擊，「如果定罪了，請美工做圖，我掛兩人的頭像Tbar在洛杉磯慶祝小倆口新婚快樂。」

小商人見青青PO出身分證，又在自己的文章下補充留言表示，「各位先過5/20還是5/3？」，指出他早就說過青青是在5/20登記，青青PO一張5/3換發的身分證沒有什麼意義，不過青青也承諾，將在今（20）日再換一張新的，避免大家質疑她用舊證件。

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▲▼小商人PO「結婚證書」打臉，青青亮出身分證。（圖／上，翻攝自「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」粉絲專頁／下，翻攝自青青IG）



小商人又留言表示，「好了啦，遲早都會傳喚，遮成這樣讓大家猜謎，很累內。現在大家對這事情炎上，不方便發戶政系統照片」，更指「資金盤就是資金盤，一個都別想跑，不用轉移話題」。

小商人去年曾在美國刊登T霸廣告，指名道姓抨擊校園性侵案嫌犯，他這次則說，如果未來青青定罪，「請美工做圖，我掛兩人的頭像Tbar在洛杉磯慶祝小倆口新婚快樂。」

▼小商人留言。（圖／翻攝自「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」粉絲專頁）

