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快訊／待東吳大學近8小時！北市公布確診足跡　曾搭板南、淡水信義線

▲▼外縣市確診個案公共場域活動史。（圖／台北市政府提供）

▲外縣市確診個案公共場域活動史。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市衛生局19日證實，東吳大學城中校區有桃園確診者（案18116）足跡，引發該校師生擔憂。台北市衛生局20日公布詳細足跡，個案曾經在1月15日到信義區全家松仁店、環球世貿大樓，並且於16日在東吳大學城中校區待上近8小時，而搭乘的北捷路線包括板南線、淡水信義線。

指揮中心日前公布，桃園市2名華盛頓幼兒園學童確診（案18118、案18114），而案18114的爸爸、媽媽、姊姊也染疫（案18115、案18116、案18117）。

台北市衛生局20日下午召開防疫記者會，衛生局專委歐佳齡表示，桃園確診者（案18116）的職場在新北市，曾經於15日搭乘台鐵、捷運，並達信義區，16日至東吳大學城中校區參加民間組織辦理的課程，目前匡列65人居家隔離，其中6人採檢陰性，59人檢驗中，並還在調查擴大採檢名單。

被問到東吳大學學生反映，有100多名師生要進行自主健康管理，歐佳齡回應，這還要再做更詳細的調查，可能會找東吳大學討論擴大採檢，目前僅先做居家隔離匡列，但因為當天不只有該間教室上課，別的樓層也有上課，所以有許多人會擔心，北市府會先找東吳大學討論是否擴大採檢，有後續消息會再給答案。

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