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打不到高端「被周玉蔻罵懦夫」　陳時中尷尬回：改天我約她一起打

▲▼李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

▲周玉蔻今早針對預約不到高端疫苗，怒噴陳時中懦夫、姑息養奸。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者楊晏琳／台北報導

近期疫苗需求提高，卻有民眾反應在北市想打高端打不到，今（20）早資深媒體人周玉蔻更為預約不到高端疫苗在廣播節目上狂轟15分鐘，批評指揮中心指揮官陳時中「太軟弱、懦夫」。陳時中在今日防疫記者會上被問及此事，他先是尷尬笑了幾秒，隨後才表示，高端疫苗其實還有很多「改天我約她一起去打好了啦！」

周玉蔻今在「新聞放鞭炮」專訪指揮中心專家小組委員李秉穎，但開場她就先憤怒表示，自己第三劑要打高端都遲遲預約不到。她也當場示範用手機進入1922平台，卻完全預約不到。隨後開嗆「這是中央跟地方要負責」，更點名陳時中「你為何不生氣？縱容柯文哲胡搞瞎搞整我們台北人」。

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周玉蔻怒指，1922平台先前在台北市不能約、不聽中央的話，不是市民的問題，「是你指揮中心的問題！陳時中太軟弱、懦夫」被柯文哲欺負到現在，都不敢反擊。她直指，「你們中央被欺負慣了！陳時中姑息養奸。」

陳時中今日在防疫記者會上被問及對此事的看法，他先是尷尬笑了幾秒，接著才表示，高端疫苗還很多，供應上沒有問題，只要地方把施打點開放出來就可以。針對被嗆「懦夫、姑息養奸」，他僅回應，媒體人有媒體人的想法，有時候用詞比較強烈一點，是善盡她第四權力量，笑回「改天我約她一起去打好了啦。」
 

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