進度提前！輝瑞證實：新冠口服藥「春節前可抵台」

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

記者洪巧藍／台北報導

輝瑞口服藥Paxlovid15日通過衛福部專案輸入申請，並簽訂2萬人份合約，原到貨期程為3月前，指揮中心指揮官陳時中今（20）日證實，將於春節前到貨。輝瑞大藥廠今日發佈聲明指出，新冠抗病毒口服藥物，預計將提前於農曆新年前抵達台灣，屆時可望為國內防疫增添助力，讓大家安心過年。

食藥署專家會議評估Paxlovid的療效及安全性、使用的風險效益，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議同意依據藥事法第48條之2規定，同意核准本藥品專案輸入。廠商應於專案核准輸入期間執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。

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先前外傳輝瑞口服藥最快3月前進入台灣，陳時中當時笑說，疫情監測組組長周志浩已經領了軍令狀，進來台灣的時間不用到3月；今天也進一步證實，春節前就會到貨。

輝瑞聲明指出，政府所採購的20,000人份療程藥品，適用於發病5天內的成人與12歲以上、體重至少40公斤的兒童，且具有重症風險因子之輕度至中度的新冠確診者使用。

輝瑞大藥廠總裁葉素秋指出，全球各地的疫情仍十分嚴峻，各國對於抗病毒口服藥物需求孔急。為確保國人健康，主管機關以最快的速度，完成相關審核，通過輝瑞新冠抗病毒口服藥物的緊急使用授權（EUA）申請。

在此同時，輝瑞也傾全力動員配合政府的防疫努力，在全球供應配額下，爭取到政府採購需求數量，並緊扣每一個環節，加速藥物抵台時間，讓國內患者得以接受與國際同步的最新治療藥物。