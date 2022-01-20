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49部台漫國家隊上線！文策院推英法日多語網站　搶攻海外漫畫市場

▲▼文策院推出「Taiwan Comic City」線上網站，以多國語言試閱，搶攻海外漫畫市場。（圖／文策院提供）

▲文策院推出「Taiwan Comic City」線上網站，以多國語言試閱，搶攻海外漫畫市場。（圖／文策院提供）

記者林育綾／綜合報導

為推展台灣原創漫畫進軍海外市場，文化內容策進院（文策院）今（20）日推出「Taiwan Comic City」線上網站，邀請14家出版社加入，推出49部台灣漫畫作品，分別以英、法、日語試閱，還有15部多語有聲漫畫短影片，希望讓外國讀者以視、聽覺體驗台灣漫畫，也為產業創造海外市場商機。

文策院自2020年起針對日本市場，舉辦多場台漫主題展，以日語試閱，有聲漫畫短影片引發日本民眾對台漫的興趣，成功吸引日本出版社注目。此次擴大建置英、法、日等語言的線上網站，文策院院長李明哲表示，台灣的歷史與族群文化豐富多元，塑造出獨特的漫畫風格，文策院先以對台灣關注度較高的日本市場，做為行銷標的，成功獲得日本出版社的關注與版權洽詢，顯示台漫的題材內容具有全球市場潛力，再擴大進入歐美市場。

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▲▼搶攻海外市場！文策院推出「Taiwan Comic City」線上網站，邀請14家出版社加入，推出49部台灣漫畫作品，分別以英、法、日語試閱。（圖／文策院提供）

▲▼搶攻海外市場！文策院推出「Taiwan Comic City」線上網站，邀請14家出版社加入，推出49部台灣漫畫作品，分別以英、法、日語試閱。（圖／文策院提供）

▲▼搶攻海外市場！文策院推出「Taiwan Comic City」線上網站，邀請14家出版社加入，推出49部台灣漫畫作品，分別以英、法、日語試閱。（圖／文策院提供）

他指出，除了廣大的英語市場，法國閱讀漫畫人口高達 77%，全球最重要的國際漫畫展「布魯塞爾漫畫節」與「安古蘭國際漫畫節」皆在法語區舉辦，是歐洲的指標市場；期待透過英、法、日文的外譯行銷，突破語言的限制、讓外國民眾認識獨特的台漫作品，帶動海外版權銷售成長。

「Taiwan Comic City」活動主視覺邀請知名插畫家川貝母設計，共推出49部台灣漫畫作品，以市場偏好為導向，翻譯成不同語言版本，包括：2021年金漫獎金漫大獎《獅子藏匿的書屋》（小島／原動力文化）、即將拍攝真人版電影、劇集的《閻鐵花》（常勝／大辣文化）、入選德國白烏鴉獎年度精選書籍推薦書單的《來自清水的孩子》（游珮芸、周見信／慢工文化）、獲日本外務省國際漫畫獎最優秀賞的《送葬協奏曲》（韋蘺若明／蓋亞文化）等，都是具海外市場潛力的台漫作品。

▲▼搶攻海外市場！文策院推出「Taiwan Comic City」線上網站，邀請14家出版社加入，推出49部台灣漫畫作品，分別以英、法、日語試閱。（圖／文策院提供）

▲▼搶攻海外市場！文策院推出「Taiwan Comic City」線上網站，邀請14家出版社加入，推出49部台灣漫畫作品，分別以英、法、日語試閱。（圖／文策院提供）

▲▼搶攻海外市場！文策院推出「Taiwan Comic City」線上網站，邀請14家出版社加入，推出49部台灣漫畫作品，分別以英、法、日語試閱。（圖／文策院提供）

為了加深外國讀者以視覺、聽覺感受台漫的多元精彩，文策院邀請跨域影像導演陳彥任統籌電影製作、視覺藝術及劇場領域的影音後製團隊，搭配英、法、日語專業聲優錄製配音，為15部作品製作多語有聲漫畫短影片，未來將陸續公布上線。

▲▼搶攻海外市場！文策院推出「Taiwan Comic City」線上網站，邀請14家出版社加入，推出49部台灣漫畫作品，分別以英、法、日語試閱。（圖／文策院提供）

▲「Taiwan Comic City」主視覺。（圖／文策院提供）

其中日語聲優邀請到為日本人氣動漫畫《約定的夢幻島》角色菲爾配音的河野ひより，以及擔任《偶像大師灰姑娘劇場》角色小關麗奈配音的長野佑紀等。

此外，也邀請國家漫畫博物館的研究專員王佩迪、溫欣琳撰寫台灣漫畫專題文章，搭配《CCC 創作集》平台的深度報導，推出共5篇多語專文，向外國讀者與專業人士介紹台漫發展與特色。

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