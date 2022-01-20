8顆小行星逼近地球！最大寬度190m　若墜地「威力恐超越核彈」

▲NASA預估，本月還有8顆小行星將掠過地球。（示意圖／取自pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國航太總署（NASA）警告，20日至28日期間，將有8顆小行星近距離掠過地球。其中，尺寸最大的是「小行星2017 XC62」（Asteroid 2017 XC62），其寬度估計可達190公尺，24日將以秒速4.31公里的速度，從地球上空700多萬公里處掠過，如果不幸墜地，威力恐比一顆核彈還要強大。幸好，科學家評估指出，8顆小行星撞擊地球的機率都非常低。

《科學時報》等外媒報導，與高度305英尺（93公尺）的自由女神像相比，「2017 XC62小行星」尺寸超過2倍大，幸運的是，它的軌道高度預計超過700萬公里，是地月距離38.4萬的18倍，因此無須驚慌。

這一波小行星中，尺寸第二大的是「小行星2022 AB」，其寬度可達110公尺，20日將以時速2萬英里高速通過地球上空370萬公里處。其他小行星寬度則是介在62至213英尺（19至65公尺）之間。

NASA將距地球1.2億英里（1.9兆公里）範圍內經過的物體視為「近地天體」（Near-Earth Object），若直徑大於140公尺、與地球相交距離小於0.05天文單位（AU，1AU約為1億5000萬公里），也就是750萬公里左右，就列為「潛在危險天體」（PHO），若撞擊地球將造成全面或局部重大傷害。

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