吸毒後開車上路10分鐘被攔　一審無罪二審逆轉判7個月

▲男子吸食K他命後上路，一審無罪二審逆轉。（K他命示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陸姓男子前年7月間吸食K他命後開車上路，被警方發現他超速、不當超車將其攔下，告發他公共危險罪，一審法官認為陸男吸完K他命才10分鐘，藥效應該還沒發作，判他無罪，檢察官不服上訴。高雄高分院審理後，認為K他命吸食後最快5分鐘就會發作，陸男毒駕行為明確，撤銷一審無罪判決，改判徒刑7個月。可上訴。

判決書指出，2020年7月9日下午5時許，陸男在某國中前向藥頭買了K他命後，在車上直接吸食後上路，隨後被員警發現攔檢，搜出K盤、杓子和磨粉卡片，事後被依公共危險罪嫌送辦，地院審理時，陸男坦承吸K，但否認不能安全駕駛，且當時K他命的藥效還沒有發作，警方為了跟監藥頭才攔查，不是因為他有何駕駛異常的行為。

警方則證稱，陸男當時開車多次轉彎未依規定打方向燈、不當超車、車速極快，明顯不能安全駕駛。

一審採信陸男的說詞，判他無罪，檢察官不服上訴，高雄高分院審理時，參酌院衛生署管制藥品管理局的證函，認為K他命以鼻吸食完後，產生作用為5至10分鐘，所以陸男雖然吸毒上路才10分鐘，但可能後面5分鐘是處於K他命藥效發作的情況下。

法官還發現，警方在尾隨陸男時，陸男並不知道被跟監，可見陸男超車、加速等行為，是因施用毒品藥效發作所致，並非為了躲避警方追緝，認定陸男的說法是飾卸之詞，因此推翻一審無罪判決，改判陸男徒刑7個月，全案可上訴。