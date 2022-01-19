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台61線蛋車自撞2死！駕駛「被驗出吸毒」　2保險公司拒賠726萬

▲▼台61線西濱快速道路北上166公里死亡車禍。（圖／翻攝自Facebook／職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）。

▲蔡男駕駛蛋車自撞護欄，釀成2死慘劇。（ 資料圖／翻攝自Facebook／職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）。

記者唐詠絮／彰化報導

32歲蔡姓男子2020年端午連假深夜駕駛蛋車，行經台61線西濱快速道路北上166公里、伸港交流道前，不料自撞外側護欄，造成他與助理（印尼移工）2人傷重不治。2間保險公司以蔡男驗出毒品反應為由，拒賠726萬元身故理賠金，氣得蔡男父母一狀告上法院。彰化地方法院審結，蔡男的確有驗出喵喵及K他命等毒品反應，駁回告訴。

回顧車禍案發當時，蔡男是彰化縣某家蛋行的蛋車司機，2020年6月25日深夜11點多他載著助理，行經西濱台61北上166公里時，不明緣故撞向護欄翻覆，不僅雞蛋灑滿地面，車體也嚴重毀損，路牌支架也被撞到嚴重扭曲，導致洋厝交流道管制到伸港全線封閉，2人也當場無呼吸心跳，送醫後傷重不治。

判決書指出，蛋行當時有向二家保險公司投保，因此蔡男父母向富邦公司請領雇主責任險身故理賠金400萬元及意外傷害保險身故理賠金300萬元，另向國泰公司請領團體傷害保險身故理賠金25萬元及醫療險理賠金1萬元。

▲▼台61線西濱快速道路北上166公里死亡車禍。（圖／翻攝自Facebook／職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）。

▲蔡男駕駛的蛋車嚴重毀損。（資料圖／翻攝自Facebook／職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）。

原告蔡男父母主張，彰化地方檢察署認定雖經法醫研究所驗得藥物殘留，但無法證明蔡男有濫用藥物駕車、違反《毒品危害條例》第10條及《刑法》第185條之3第1項第3款之犯罪事實。

然而，保險公司提出法醫研究毒物化學鑑定書、彰化地檢署函文內容指出死者蔡男體內經檢出9種藥物，除了醫院急救時的3種用藥外，其胸腔液檢出的還有去甲基K他命、Mephedrone（俗稱喵喵）、Eutylone（俗稱浴鹽）等6種第三或第四級毒品，且超標1到40倍以上，已構成《刑法》第185條之犯罪，並依兩造保險契約約定免予理賠。

▲彰化地院。

▲彰化地方法院。

法官調查，蔡男胸腔液的確驗出Mephedrone等毒品，且發生車禍前6月3日即被新北市警方查獲他持有第三級毒品愷他命一瓶及4-甲基甲基卡西酮、第四級毒品硝西洋等，經驗尿送檢驗出Ketamine類陽性反應，當時警方更在蔡男的車上，黑色包包內有3級毒品愷他命一瓶重0.47公克。

判決指出，愷他命的半衰期約2.5小時至3小時，顯見蔡男於事故發生前數小時內確有施用合成卡西酮類及愷他命類毒品，且車禍現場道路筆直，並無彎道，卻在距離約500至600公尺方撞上匯入口護欄，顯因施用毒品而有不能安全駕駛，因此依《保險法》133條及兩造保險契約規定，保險人不負給付保險金額之責任，因此駁回原告之訴。

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