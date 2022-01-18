王元正觸犯《政治獻金法》未主動揭露　時力緊急撤銷議員提名資格

▲時代力量秘書長白卿芬。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量18日公布2022年第三波地方公職參選人名單，台南市議員參選人王元正卻臨時遭撤銷提名，時代力量秘書長白卿芬表示，王元正曾觸犯《政治獻金法》並遭刑事裁定，雖然王元正判決是緩起訴，但因過程中未主動揭露，決策委員會徵詢意見並徵得同意後，決定撤銷提名。

時代力量18日下午發布新聞稿表示，經過決策會議查證，決議撤銷王元正在台南市第一選區（新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山區）市議員參選的提名資格，決策委員會暨提名小組要向社會致歉，在提名的過程中並未調查詳盡，未來改進，以符合社會期待。

對此，白卿芬晚間受訪時表示，在上午提名記者會結束之後，時代力量發現王元正曾觸犯《政治獻金法》，並在去年9月30日遭台南地方法院刑事裁定。

白卿芬說明，根據時代力量提名辦法規定，被提名有義務主動揭露過往，雖然王元正的判決是緩起訴，但在因過程中未主動揭露，決策委員會徵詢意見並徵得同意後，決定撤銷提名。

時代力量11日上午舉辦第三場「2022地方公職人員選舉區域提名記者會」，由白卿芬、時代力量黨主席陳椒華、 時代力量立委王婉諭、高雄市議員林于凱、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫及律師丁穩勝等提名小組委員，共同宣布時代力量2022年第三波地方公職參選人名單。

時代力量本次地方公職人選提名區域為台南、高雄及屏東，共計8名議員參選人，其中包括台南市第八選區（北區、中西區）市議員參選人李冠霖、台南市第一選區（新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山）市議員參選人王元正。

在高雄部分，則有高雄市第三選區（岡山、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安）市議員參選人黃思學、高雄市第十選區（前鎮、小港）市議員參選人湯茹婷、高雄市鳳山區市議員參選人顧崇德、高雄市岡山區石潭里里長參選人廖偉翔。

另外，還包括屏東縣屏東市議員參選人李承育、屏東縣來義第一選區（來義、義林、丹林、古樓）鄉民代表參選人許齡心等人。