抗藥性感染「1年奪127萬條命」！全球每天3500人死亡　超越愛滋

▲ 抗生素抗藥性2019年造成的死亡病例超過愛滋或瘧疾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

最新研究顯示，抗生素抗藥性（AMR）2019年直接導致全球逾120萬人死亡，已超越愛滋病毒（HIV/AIDS）或瘧疾，每天造成約3500人喪命，成為全球主要死因。衛生專家警告，AMR已對人類構成重大威脅，呼籲全球採取行動對抗。

根據《衛報》，這份《抗生素抗藥性全球研究》（GRAM）19日發表於《刺胳針》（The Lancet），使用204個國家/地區逾4.7億份病歷，估計2019年有127萬人直接死於抗生素抗藥性，還有約495萬起死亡個案與其有關。同年愛滋病毒及瘧疾則分別造成86萬及64萬人死亡。

研究也指出，抗生素抗藥性雖對所有年齡層都構成威脅，但對幼兒的風險特別高，多達1/5死亡個案為5歲以下兒童。

分區看來，直接死於AMR感染的個案估計在撒哈拉以南非洲及南亞最多，每十萬人中分別有24人及22人。至於高收入國家，每10萬人中有13例直接死於AMR，每10萬人中有56例死因與此有關。

研究共同作者、華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）教授莫瑞（Chris Murray）說明，「新數據顯示全世界AMR真實規模，也是我們必須立即採取行動對抗威脅的明確訊號。若想在對抗AMR的比賽中保持領先，就需要利用這些數據來矯正行動，推動創新。」

報告強調，需擴大行動對抗AMR，決策者應立即採取有助拯救生命及保護衛生系統的行動，包括改善現有抗生素使用方法，採取更有力的行動監測及控制感染，並提供更多資金開發新抗生素與療法。

英國AMR問題特使戴維斯（Sally Davies）說明，AMR是「人類面臨的最大挑戰之一」，這些數據背後是AMR無聲的大流行中不幸首當其衝的家庭與社區，必須將此視為警訊，促進採取行動。

其他專家表示，新冠病毒證明全球對於感染及控制措施做出承諾的重要性，例如洗手、監測病毒及快速投資療法。維康信託基金會抗藥性感染計畫負責人金克斯（Tim Jinks）表示，全球政治領導人、醫界、私營及公共部門應共同努力，應對全球衛生威脅，「就像新冠一樣，我們知道該做什麼來解決AMR問題，但若想取得成功，現在就需要感受到急迫性，全球需團結一致。」

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