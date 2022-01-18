119消防節祈福點燈活動　南消七大隊請市民朋友一同前來參加

▲台南市消防局第七大隊將於19日晚上6時30分，在中正分隊舉辦「火神護祐、平安祈福，119消防節祈福點燈活動」，歡迎市民朋友共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊將於19日晚上6時30分，在中正分隊舉辦「火神護祐、平安祈福，119消防節祈福點燈活動」，屆時將由市長黃偉哲代表點燈，並寫下祈福卡，祈求平安、市民安居樂業幸福生活。

第七大隊長黃輝林表示，延續去年消防燈籠的熱烈反應，這次活動在市長黃偉哲、祀典武廟主委林培火與消防局長李明峯的大力支持下，甚至與日本群馬縣的燈籠進行城市交流，日本NHK和緯來日本台也特別撥放介紹，讓今年民眾參予活動的熱情更甚以往，目前在中正分隊和台灣祀典武廟的外牆已懸掛超過2000顆的燈籠，日本群馬縣也寄來200顆的造型御神燈布置在其中，讓今年119消防祈福點燈活動別具風采，同時消防燈籠的懸掛也讓台南市區開始增添過年的年節氣氛。

這次點燈活動所在地的中正分隊，位在湯德章紀念公園，建築中央的高塔「火見樓」是1930年為紀念對消防有功的住吉秀雄而建，是日據時期台南市區最高的建築物，過去扮演著守護安全的千里眼，也是台灣光復初期唯一的消防據點。而懸掛在火見樓上的主燈「火德星君」，即民間俗稱的火神爺，掌管天下一切與火相關的事務，免於祝融回祿之災，對消防人員來說更是守護神，保佑市民朋友的財產安全。

2022年119消防節祈福點燈活動的主題，除了在地學生繪畫燈籠來為市民、為消防人員、也為疫情祈福之意，同時以「火見樓百年風華重現」為重點，讓火德星君的主燈意象，和象徵消防119一同懸掛在火見樓之上，庇佑市民平安，藉此也提升市民了解古蹟防災的重要性及防火防災意識，熱情歡迎市民朋友前來觀賞。