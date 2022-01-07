快訊／握不雅片勒索上百球星交出原味褲　起訴隔天又犯新案被聲押

▲劉維霖因涉以側錄不雅片恐嚇HBL高中籃球聯賽等球星，剛被台北地檢署起訴，隔天就因涉犯新案，被新北地檢署聲押禁見。（圖／記者張君豪攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣職籃前年爆發上百名球員遭拍不雅片風波，台北地檢署查出男子劉維霖取得被害球員遭側錄的845個影像檔，揚言「擁有可以把台灣籃壇炸翻的核彈頭」涉藉此勒索被害人提供「原味褲」等物，昨才依恐嚇取財等罪嫌起訴，不料劉男去年又涉以類似手法，脅迫1名HBL高中籃球聯賽前球員陪他泡湯拍裸照，另以假正妹帳號引誘多名球員提供自拍手淫畫面，新北地檢署將劉男拘提到案，今（7日）晚訊後向法院聲押禁見。

劉男（40歲）曾在籃球隊兼差公關，前年（2020年）10月起，涉在網路論壇求片版扮演交換平台，取得許多籃球員遭側錄的自慰影片，接著上網放話自稱「擁有可以把台灣籃壇炸翻的核彈頭」、「可憐之人必有可恨之處...，以後開口處理價5萬元起跳，謝謝」等語。`

劉男並透過人脈私訊受害球員，傳送影片截圖或不雅片段給對方，證明自己真的握有這些影片，且有辦法把這些已經被上傳色情網站的影片下架，若被害人不趕快處理的話，「就會被爆料」。

劉男開出的條件也很另類，他要求被害人拿幾件二手束褲跟原味襪來，其他交給我處理」、「有些人可能會要些原味的東西，你知道這個圈子很多戀物癖」，若被害人遲疑，劉男會放狠話「光你說怕被騙，就代表你不知道我能耐」、「我會弄爆(某球員)，我會讓他想自殺」、「媽的 我會讓全世界知道得罪我沒好處」。

案經台灣職籃聯盟「台新夢想家」球員譚傑龍等3人提告後，北檢指揮警方拘捕劉維霖到案，並陸續找到上百名受害球星、運動員，但僅10人願意提告。劉男到案辯稱自己很委屈，「真心想幫球員解決問題，不懂為何被告」，向被害人索討原味褲是因為「做事當然要有回饋，可以拿去賣錢」。

北檢不採信劉男辯詞，昨天（6日）才以恐嚇取財、散布猥褻物等罪嫌起訴劉男，新北檢昨天就指揮新北市中和警分局搜索劉男住家、查扣相關儲存電磁紀錄物證，並拘提劉男到案，原因是劉男去年（2021年）涉以類似前案手法，恐嚇1名已讀大學的HBL前球員陪他泡湯、讓他拍裸照。

被害人拒絕配合，仍遭劉男糾纏，近期報警求助，檢警查出劉男不僅握有這位被害人的不雅影片，還發現多名HBL球員疑遭劉男冒用正妹照片所創的IG帳號誘騙，提供自拍手淫畫面給劉男，且劉男疑似將部分影像外流。

新北檢今晚複訊後，認為劉男涉犯恐嚇危害安全、詐欺得利、《兒童及少年性剝削防制條例》脅迫使少年製造猥褻電子訊號未遂、散布少年為猥褻行為之電子訊號等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有勾串、滅證及反覆實施恐嚇危害安全罪嫌之虞，向新北地院聲押禁見，預計明天上午開庭。