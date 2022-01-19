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新光三越開啟近年最大改裝　副董吳昕陽：業績目標830億元

▲新光三越副董兼總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越副董兼總經理吳昕陽，抱著自家百貨合作的「我不是胖虎」公仔合照。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

去年五月台灣疫情爆發，開啟全民防疫三級緊戒，百貨業迎來幾乎三個月的人潮空窗，今（1／19）台灣最大連鎖百貨新光三越宣布，去年總業績為797.5億元，較2020年衰退1.35%，副董吳昕陽對今年保持樂觀，表示還是有信心，加上預計進行41個改裝項目，比以往更多，營收目標訂在830億元，年增4%，也是近年最大的增幅目標。

新光三越今年來勢洶洶，除12／26正式開幕的高雄skmpark Outlet，年底還有在台北東區商圈的Diamond Towers將登場，此外今年共有41個賣場改裝將進行，其中有10至11個項目更是整層樓的大幅度更新，比起往年約30個改裝規模更多，高階主管私下表示「真的很忙」，疫情之下，新光三越衝得更兇。

新光三越副董兼總經理吳昕陽表示，雖然現在疫情情況又緊張起來，但因為疫苗施打率日漸普及，民眾對於疫情的看法也成熟很多，加上不能出國的內需仍然強勁，「我對今年的市場有信心，且新光三越更成熟了」他直言：「EC（Electronic Commerce電子商務）方面會大成長，此外也會持續開發獨家新商品，自己引進或買斷也可以。」

但吳昕陽也表示，人與人的溝通有它珍貴的地方，「人是需要生活的」，去年耶誕節他路過自家百貨的耶誕樹，看見許多在樹下拍照的歡樂臉孔，也深深感受了這一點，即將在下週登場的skmpark，不但保留大部分遊戲、體育、運動設施，還新增許多生活類的商店，LifeStyle是這間新Outlet商場的重要元素，要讓大家拭目以待。

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