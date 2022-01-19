獨／路樹塗鴉男性生殖涉妨害風化？法官依617號解釋：會成立

▲國小通學步道及行道樹遭人噴漆，警方循線逮獲李姓男子，他辯稱一時好玩惡作劇。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名李姓男子只是因為在路樹用油漆噴上「生殖器」以及「幹」字就被依照毀損以及妨害風化罪移送，毀損罪一般人比較不會有疑義，不過光是繪出生殖器，就涉及妨害風化罪？資深法官表示：的確有成立的條件可能性。

17日下午一點多左右，警方接獲報案，表示轄區內一家國小旁的通學步道上的6棵行道樹，遭人用綠色噴漆塗不雅文字及男性生殖器圖樣，警方鎖定學校附近的李姓男子涉有重嫌，所以將他帶回釐清案情。他坦承自己犯行，表示因為撿到一瓶綠色綠色噴漆罐，所以隨手除了對校園圍牆噴漆之外，就連路樹也噴上「幹」以及「生殖器」圖樣，最後警方依照毀損罪以及妨害風化罪移送。

▲國小通學步道及行道樹遭人噴漆，警方循線逮獲李姓男子，他辯稱一時好玩惡作劇。（圖／記者吳世龍翻攝）

不過光是噴「幹」字跟生殖器圖樣就妨害風化了嗎？《東森新媒體ETtoday》記者詢問高雄一名資深法官，他表示的確有成立的條件，因為「妨害風化是刑法第235條之散佈猥褻物品部分，而所謂猥褻，以往實務操作，是指客觀上足以刺激或滿足性慾，其內容可與性器官、性行為及性文化之描繪與論述聯結，且須以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化者為限」

這起案件依照依現場照片，資深法官認為是綠色噴漆，繪製簡略的性器圖案，客觀上應不足以刺激或滿足性慾，雖然在過去以往實務見解下，應不成立該條犯罪。不過就在「大法官釋憲釋字617號解釋後，將猥褻物品區分為硬蕊（含有暴力、性虐待或人獸性交）及軟蕊，若為軟蕊，則須有適當隔絕措施，才不構成犯罪」，所以這起案件應屬軟蕊，未有適當隔絕措施，確有成立刑法第235條之可能性。