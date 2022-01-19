牛津大學研究： 新冠輕症仍可能導致專注力及記憶力衰退

▲據牛津大學報告指出，感染新冠病毒輕症患者，仍可能造成記憶力問題。（圖／路透社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

英國牛津大學的一項研究發現，COVID-19的輕症患者在感染後的6到9個月內，有可能出現專注力和記憶力下降的問題，這些原是長期Covid-19患者的症狀特徵，目前尚未確定衰退的時長是否只有9個月，或許更久。

綜合外媒報導，根據先前的研究，長期感染新冠病毒的患者，難以保持注意力，以及健忘和疲勞，這些被稱之為「腦霧」，是 COVID長期症狀的特徵（long COVID）。而該次研究，參與者被要求完成一些認知測驗，重點是在維持注意力、記憶力、計劃能力和語義推理。

透過測試，研究人員發現，在感染後的6個月內，研究對象回憶過往（情景記憶）的能力明顯衰退，而感染後的9個月內，專注力也隨著時間推移逐漸下降，與未感染者相較之下有明顯退化。

報導引述，牛津大學實驗心理學系的趙思佳博士表示，「令人驚訝的是，儘管我們的受試者，在測試時沒有任何明顯的COVID-19症狀，但他們的注意力和記憶力確實下降了，從我們的研究結果可知，人們的某些慢性認知問題，是可能會隨著時間推移而有所變化。」

最後研究人員表示，136名參與者的分析中，工作記憶和其他認知能力的測試表現良好，而「情景記憶和專注力衰退問題，基本上分別在6個月和9個月後，會恢復正常。」