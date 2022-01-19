聯合國：全球旅遊2024年才會回到疫情前水準 　亞太觀光客驟減94%

▲全球旅遊產業要等到2024年才有機會恢復，圖為菲律賓長灘島。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情襲捲全球兩年，世界觀光組織18日表示，全球各地的旅遊產業要等到2024年才有機會恢復到疫情大流行前的樣子。據統計，2020年旅遊業營收較前1年減少72％，亞太地區到訪人數相較疫情前更大減了94％。

根據《法新社》報導，聯合國「世界觀光調查報告」（The UNWTO World Tourism Barometer）指出，全球觀光業去年成長4％，但具高度傳染性的變種病毒Omicron開始蔓延各國，雖然造成的症狀較輕微，依舊破壞了2022年初旅遊復甦的機會。

世界觀光組織（World Tourism Organization）指出，由於不同程度的流動限制、疫苗接種率和旅遊者信心，世界各地觀光業的恢復速度仍然緩慢，而且相當不均衡。歐洲和美洲去年的外國遊客人數比2020年增加了19％和17％，中東2021年的入境人數較2020年下降24％，亞太地區去年入境人數比前年下降65％，更是比疫情爆發前減少94％。

旅遊專業人士認為，在Omicron病毒的浪潮過後，今年的旅遊業前景會更好，預估今年的國際遊客人數有望比2021年增加30％至78％。不過，這個數字仍遠低於疫情爆發前2019年的標準，可能要等到2024年才有辦法回到疫情之前的樣子。

許多高度依賴觀光業的國家正急切等待一切恢復正常，世界觀光組織表示，2021年旅遊業的經濟貢獻約為1.9兆美元，略高於2020年的1.6兆美元，但仍遠低於疫情大流行前的3.5兆美元。

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