劇毒蜘蛛垂降在愛女熟睡臉龐　母驚恐喊︰我要把房子燒了

▲愛女熟睡臉部遭「蜘蛛垂降」。（圖／取自TikTok@emstewie17）

實習記者廖翊慈／綜合報導

許多人會在家中安裝寶寶監視器，來觀察家中的孩子或是毛小孩的狀況，美國一名母親艾蜜莉，日前透過家中的寶寶監視器，看到了蜘蛛大膽地垂降在寶貝女兒凱拉的頭上，令她十分崩潰，更直呼「要把房子燒掉」才能消除心中的陰影。

根據Daily Mail報導，居住在伊利諾伊州（Illinois）布萊得利（Bradley）村落的艾蜜莉（Emily Stewart），近日在抖音平台上傳一部短片，透過畫面可以看出是家中監視器的影像紀錄，場景是在家中的嬰兒房，床上的凱拉熟睡中，影片開始沒多久，就看到一隻體型較為龐大的蜘蛛，在監視器附近移動，繞過監視器鏡頭後，快速地朝凱拉的頭部垂降，在嬰兒床上方投射出一個巨大的黑影，令人毛骨悚然。

艾蜜莉在影片內文寫下，「影片慎入！！如果我沒有看到這段畫面，我想我的生活會好過一些，但現在我必須把我家給燒了。」影片中放著知名電影的經典配樂，緩和恐怖的畫面，就有網友寫下，「蜘蛛：這是可能的任務」、「蜘蛛：今晚有大餐可享用」、「第一次沒有開聲音看的時候真的很可怕，開了音樂後我真的笑不停」，也有網友分享自己幫兒子換尿布時，在便便裡看到蜘蛛，也受到不小的驚嚇。

不過也有網友眼尖發現，這隻蜘蛛不是普通的蜘蛛，是擁有劇毒的「黃囊蜘蛛」（Yellow Sac Spider），被咬到後果不堪設想，許多人擔憂凱拉的安危，所幸艾蜜莉表示，「我在看到影片後，馬上將蜘蛛殺死了，凱拉沒有受傷，現在嬰兒房很安全」。