　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「iPhone13直插電梯縫隙」她臉綠：10樓慘摔！結局驚呆：天選之機

▲▼ 電梯（圖／記者劉維榛攝）

▲好巧不巧，手機竟掉入電梯縫隙。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

相信不少人有手機慘摔的經歷！一名女網友透露，日前從10樓搭電梯，不料沒拿好手機，下秒眼睜睜看著「它」從縫隙中消失，讓原PO瞬間臉綠了。然而結局神展開，電梯維修員順利找到iPhone後，外觀僅些許裂痕，一度想換新機的原PO自嘲「下次換大支一點的，進洞機率應該會降低！」

一名女網友在Dcard表示，住處位在10樓，某次上班叫了Uber，走到電梯時，為了想確認司機位置，便從口袋掏出iPhone13 mini，同時間順道按1樓按鍵，結果下秒悲劇了，「就在這個時候，手機突然跳水式的旋轉、跳躍...然後我就親眼看見它垂直向下」，沒錯iPhone13 mini從電梯的狹小隙縫一躍而下。

原PO趕緊開啟Apple Watch的「尋找iPhone」功能，結果鴉雀無聲，接著抵達1樓時，原PO再按下「尋找iPhone」鍵，此時手錶與iPhone13 mini早已失去配對連線，頓時原PO臉上三條線，只好去找管理員求救。

管理員聯繫上電梯公司後，師傅卻要中午才能來處理，原PO只好趕緊搭Uber趕上班，接著無神直呼「到了公司我整個心神不寧，內心不斷想著下一隻要買什麼顏色的， 要不要升級成 Pro 呢？金色的好像蠻好看的。」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲從10樓往下墜，手機僅貼膜有裂痕。（圖／翻攝Dcard）

下午回到家門口時，原PO早已做好最壞打算，豈料結局神開，只見管理員微笑地說：「手機拿到了！」原PO拿著失蹤一天的iPhone13 mini，讓她頓時驚呆直呼，外觀竟然只有小擦傷，「除了髒髒的地方擦掉之外，就是正面有些碎裂」，隨後原PO衝去3C店重貼膜，手機又重新復活了。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO手機竟完全沒事 。（圖／翻攝Dcard）

神展開的文章曝光後，底下網友紛紛難以置信回應，「我就知道電梯裡有小精靈，不然怎麼可能10樓掉下來沒事」、「你也太幸運，十樓應該是各種碎的程度了，要不...去買張樂透」、「原PO好幸運，男友是電梯維修員，維修到一半從電梯裡掉下來，直接換整新機一支，還好有保險」、「求保護套跟保貼品牌」、「太神奇了！原本想說沒碎應該是樓層不高 ，我的天哪是10層樓欸」、「天選之機」。

▼同樣是iPhone墜入電梯縫隙，網友手機整個GG。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

ET快訊
「鋼樑防火塗層剝落」砸中自強號！現場畫面曝光
玉山金品牌長猝逝！公司重訊卻說「職務調整」
今晚「鋒面挾雨彈掃台」　降雨熱區出爐
新竹男酒後胸悶求醫　不滿等太久狂毆2護理師
快訊／逆轉！衛生局女輕生亡　前長官下場慘了
快訊／「鋼樑掉落」砸自強號車頂　台鐵台北站誤點
漁市賣抱卵母蟹　他霸氣整籃全買下放生
快訊／2外送員相撞！　她痛苦倒地...海鮮粥、便當噴一地

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「iPhone13直插電梯縫隙」她臉綠：10樓慘摔！結局驚呆：天選之機

【2022 CES】三星發表最新MicroLED、Neo QLED　精細度強4倍

疫後調查在家打掃「頻率增1倍」　Dyson旗艦手持吸塵器V15開賣

【廣編】vivo X70 Pro　勇奪2021旗艦機盲測評比三大冠軍

vivo「光影紀念館」5大影像紀錄片IG熱映中！探索自我、奮起追夢「看見愛的模樣」向平凡人生致敬

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

「iPhone13直插電梯縫隙」她臉綠：10樓慘摔！結局驚呆：天選之機

【2022 CES】三星發表最新MicroLED、Neo QLED　精細度強4倍

疫後調查在家打掃「頻率增1倍」　Dyson旗艦手持吸塵器V15開賣

【廣編】vivo X70 Pro　勇奪2021旗艦機盲測評比三大冠軍

vivo「光影紀念館」5大影像紀錄片IG熱映中！探索自我、奮起追夢「看見愛的模樣」向平凡人生致敬

網瘋傳長輩冒領補選、罷免選票　中選會闢謠：監票員落實查驗

Krystal無預警曝光超厲害新身份！其實「去年照片」早已有跡可循

美不勝收！花期至2月　彰化市、鹿港、田中望高寮花海超好拍　

阿母在家講電話！　搞威毛「耳邊大聲唱歌」媽傻眼：可以出去唱嗎

尪陪產軟腳嚇昏！醫曝「剖腹妻狂笑」　上萬網友敲碗：設暈倒區啦

「鋼樑防火塗層剝落」砸中自強號！現場畫面曝光

WSBL聯賽1月17日開打　華裔NCAA女將宋佩欣參戰

醫美假機仿貨連爆！再傳山寨鳳凰電波襲台　醫師教你4步辨真假

小春開酸胡宇威「鼓鼓轉發也挨轟」　唱片公司回應了！

投票抽iPhone得獎名單出爐　快來看自己是不是幸運兒！

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

3C家電熱門新聞

iPhone 14最新渲染圖！　沒瀏海、首搭4顆鏡頭

「iPhone13直插電梯縫隙」10樓慘摔！結局驚呆

快更新iOS 15.2！　iPhone「7大新功能」一次看

【2022 CES】三星最新QLED電視

Dyson旗艦手持吸塵器V15開賣

Netflix下架犬夜叉等13部影片

vivo X70 Pro　奪盲測三大冠軍

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

紅米Note 10 Pro 開箱實測

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

iPhone SE3傳明年推出！免8千元稱霸5G小尺寸

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

FB上互搜就變...「建議好友」？

更多熱門

相關新聞

女兒搭電梯被強吻　戰鬥爸暴打變態男

女兒搭電梯被強吻　戰鬥爸暴打變態男

俄羅斯一名變態男子被監視器拍到，進電梯後一直盯著15歲少女看，後來甚至靠近2度強吻對方，少女嚇得把他推開立即逃出電梯，沒多久少女的爸爸便出現在電梯，把變態男暴打一頓，大快人心的影片在網路上瘋傳。

規模6.0強震！新北傳3起電梯受困

規模6.0強震！新北傳3起電梯受困

快訊／新北震度4級！三重民眾受困電梯　侯友宜緊急坐鎮災變中心

快訊／新北震度4級！三重民眾受困電梯　侯友宜緊急坐鎮災變中心

不想碰上歹厝邊　房仲曝買房這裡多看2眼

不想碰上歹厝邊　房仲曝買房這裡多看2眼

電梯被玩弄　傻妹爆笑影片曝光

電梯被玩弄　傻妹爆笑影片曝光

關鍵字：

iPhone13 mini電梯隙縫裂痕螢幕

讀者迴響

熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

《雪降花》「Jisoo同學」金美秀驟逝　「死因保密」享年30歲

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

Netflix「1月下架片單」一整排經典神作！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面