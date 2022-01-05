「iPhone13直插電梯縫隙」她臉綠：10樓慘摔！結局驚呆：天選之機

▲好巧不巧，手機竟掉入電梯縫隙。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

相信不少人有手機慘摔的經歷！一名女網友透露，日前從10樓搭電梯，不料沒拿好手機，下秒眼睜睜看著「它」從縫隙中消失，讓原PO瞬間臉綠了。然而結局神展開，電梯維修員順利找到iPhone後，外觀僅些許裂痕，一度想換新機的原PO自嘲「下次換大支一點的，進洞機率應該會降低！」

一名女網友在Dcard表示，住處位在10樓，某次上班叫了Uber，走到電梯時，為了想確認司機位置，便從口袋掏出iPhone13 mini，同時間順道按1樓按鍵，結果下秒悲劇了，「就在這個時候，手機突然跳水式的旋轉、跳躍...然後我就親眼看見它垂直向下」，沒錯iPhone13 mini從電梯的狹小隙縫一躍而下。

原PO趕緊開啟Apple Watch的「尋找iPhone」功能，結果鴉雀無聲，接著抵達1樓時，原PO再按下「尋找iPhone」鍵，此時手錶與iPhone13 mini早已失去配對連線，頓時原PO臉上三條線，只好去找管理員求救。

管理員聯繫上電梯公司後，師傅卻要中午才能來處理，原PO只好趕緊搭Uber趕上班，接著無神直呼「到了公司我整個心神不寧，內心不斷想著下一隻要買什麼顏色的， 要不要升級成 Pro 呢？金色的好像蠻好看的。」

▲從10樓往下墜，手機僅貼膜有裂痕。（圖／翻攝Dcard）



下午回到家門口時，原PO早已做好最壞打算，豈料結局神開，只見管理員微笑地說：「手機拿到了！」原PO拿著失蹤一天的iPhone13 mini，讓她頓時驚呆直呼，外觀竟然只有小擦傷，「除了髒髒的地方擦掉之外，就是正面有些碎裂」，隨後原PO衝去3C店重貼膜，手機又重新復活了。

▲原PO手機竟完全沒事 。（圖／翻攝Dcard）



神展開的文章曝光後，底下網友紛紛難以置信回應，「我就知道電梯裡有小精靈，不然怎麼可能10樓掉下來沒事」、「你也太幸運，十樓應該是各種碎的程度了，要不...去買張樂透」、「原PO好幸運，男友是電梯維修員，維修到一半從電梯裡掉下來，直接換整新機一支，還好有保險」、「求保護套跟保貼品牌」、「太神奇了！原本想說沒碎應該是樓層不高 ，我的天哪是10層樓欸」、「天選之機」。

▼同樣是iPhone墜入電梯縫隙，網友手機整個GG。（圖／翻攝Dcard）

