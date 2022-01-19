快訊／曾去西堤沒掃實聯制！桃檢公務員、辦公室同仁採檢出爐

▲桃園地檢署。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園西堤群聚案持續延燒，市府匡列多名員工以及用餐顧客；未料，桃園地檢署6樓某行政科室一名女公務員9日曾到西堤用餐，卻因未遵守簡訊實聯制而沒被匡列，本身也沒有留意新聞狀況，導致未即時通報，期間沒有主動採檢，仍持續上班，直到昨（18日）才主動告知主管。對此，桃檢表示，該名公務員以及同辦公室員工經PCR採檢，結果均為陰性。

桃檢指出，目前PCR採檢結果雖均為陰性，但為求慎重，仍依求該名女公務員暫勿返署上班，居家隔離至1/25 止，且須進行第2次採檢，結果為陰性才得返署上班並進行自主健康管理；至於同辦公室同仁，則採分流居家辦公方式，至1/25止，且上班前需進行快篩，並進行自主健康管理。

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另外，桃檢表示，本署四樓更生保護會桃園分會某員工及其男友亦曾於1/12晚上前往中壢西堤餐廳用餐，經匡列後，該員及其男友PCR檢測均為陰性，目前在集中檢疫所觀察中，該員同辦公室同仁目前採居家辦公方式至1/23，須全員完成快篩陰性，才能返署辦公，並進行自主健康管理。

桃檢表示，為加強環境安全及防疫需求，已於1/16進行辦公廳舍消毒，昨日下午亦再針對甲同仁之辦公室進行消毒，今日桃園市政府環保局亦會派員就本署週遭環境實施消毒作業；本署亦透過群組再次提醒同仁勤洗手、戴口罩、保持社交距離並進行自我健康監測，如有疑慮或症狀應立即前往採檢站或醫院採檢並說明接觸史，確保同仁及社區之安全。另亦請同仁進入公共場域務必落實簡訊實聯制，並注意新聞疫情狀況。