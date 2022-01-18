自認「不輸習近平」　趙少康：我最適合當總統

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中廣董事長趙少康18日出席「第四屆國會青年體驗營」，被問到誰最適合代表藍營參選2024總統，趙少康直言「當然是我！」，趙指出，自己不論是學識、能力、操守、遠見、格局，就算跟習近平站在一起也毫不遜色，能代表台灣人爭取台灣的最大利益。

趙少康表示，國民黨直到現在都還不知道怎麼當在野黨。只要對國家忠誠，就要勇敢提出反對意見和自己的主張，包括處理兩岸政策也不能畏懼北京反應，國民黨必須不卑不亢，不用故意像民進黨跟北京為敵，也不能怕得罪北京。

趙少康指出，大是大非原則很重要，從政者必須要有開風氣之先、開發議題、決定議題的能力，不能人云亦云，爭取媒體眼球，「新速實簡」四項原則很重要，也就是要有新觀念、速度快、內容實在、訴求簡單。

對於2024年誰最適合代表國民黨參選總統，趙少康表示，「當然是自己」，趙指出，包括學識、能力、操守、遠見、格局，自己就算跟習近平並肩站在一起也毫不遜色，能代表台灣人爭取台灣的最大利益，「我的從政記錄一向為國為民也禁得起檢驗。」

趙少康表示，要邁向2024，自己會依照國民黨內的提名程序推進，希望可以有公平的程序決定候選人，「而如果有比我合適的人選，我也會大力支持， 成功不必在我、從政沒有私心，是我一貫的態度和立場。」