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虛擬下單衝買氣「賣家幫」坑600人　騙2700萬2首腦收押

▲▼賣家幫APP宣稱和許多賣場合作。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲賣家幫APP宣稱和許多賣場合作。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

以虛擬下單衝買氣、穩賺不賠為噱頭的電商交易平台「賣家幫」，佯稱在APP買東西不會真的出貨，可退還現金並拿到一定的紅利，吸引大批民眾加入集團的LINE群組，但集團不但立即領走民眾「投資」的現金，還解散群組，超過600位民眾驚覺受騙，向檢、警舉發，高雄地檢署偵查後約談陳姓、許姓兩名主嫌到案，並向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，「賣家幫」共有3個官網，期間不斷變換網址，賣家幫的詐騙手法主打「零風險穩賺不賠」，聲稱協助網拍賣家找到買家，民眾最少僅需投入500元現金就可透過該平台「雲計算虛擬下單技術」建立空氣單，簡單來說就是會員無須購買商品，僅需分享網站資訊並招募會員入會，就可賺取高額回饋，集團營運詐騙模式和2020年盛行一時的「蝦皮集單」、「友點讚」假投資APP一模一樣。

檢方日前前往嫌犯位於高雄市鹽埕區住所等4處，並查扣作案手機7支、公司會計及帳務資料1批、公司印鑑2枚、提款卡及存簿數十組、筆記型電腦2臺、平板電腦2臺、桌上型電腦1臺、33餘萬元等證物，同時傳訊、拘提嫌犯7人到案，以釐清案情。

檢方查出，集團對外號稱賣家幫與多家知名品牌合作，民眾只須下載APP並以1比1比率儲值金額，即可於賣家幫合作的網購通路購物，並佯稱若民眾透過該APP虛擬下單商品，幫商家衝高商品銷售量增加曝光率，商品不會實際出貨，於訂購商品24小時後即會在APP收到退還之消費款項及回饋之消費紅利，紅利達一定金額可用於下次消費使用或換成現金，「零風險穩賺不賠」，結果去年底卻無預警解散LINE群組，目前已有近600位民眾報案，集團至少詐得逾2700萬元以上。

經檢察官訊問後，認被告陳姓、許姓2名主嫌，涉犯加重詐欺、洗錢防制法等罪，嫌疑重大，且有串證、滅證、逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，並有羈押並禁止接見通信之必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

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