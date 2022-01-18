日本第一男公關《ROLAND‧羅蘭》漫畫出版！小學遇到他才踏上這路

▲日本第一男公關ROLAND，成長故事被描繪成漫畫《ROLAND‧羅蘭》，由《夜王》作者井上紀良繪製、ROLAND親自監修。（圖／圓神出版提供）

記者林育綾／綜合報導

在台灣也有高人氣的日本第一男公關ROLAND，他的成長故事被描繪成漫畫《ROLAND‧羅蘭》，如今將在台灣上市！而漫畫是由《夜王》作者井上紀良繪製、ROLAND親自監修，ROLAND更透露，自己會踏上男公關這條道路，是因為在小學時遇到了《夜王》，更把這漫畫當作心中聖經看待，因而在多年後的今天促成此次合作！

漫畫《ROLAND‧羅蘭》描繪一名高中生高嶺弦，積極想透過小說在文壇出道，但挑戰文學獎失敗，在一次歌舞伎町與「聖也先生」邂逅後，意外轉換志向。而在真實世界裡的羅蘭，高中時期則為了成為一位職業運動選手而努力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在漫畫收錄的獨家訪談裡，羅蘭說，「這並非完全紀實的作品，但也不完全虛構的。甚至可以說非常貼近我的生活方式及情緒等，將這些都栩栩如生、忠實描繪出來！」、「想要成為該領域的第一，那種略為禁欲的思緒和猛烈衝刺的熱情，兩者是完全一樣的。」

▲日本第一男公關ROLAND，成長故事被描繪成漫畫《ROLAND‧羅蘭》，由《夜王》作者井上紀良繪製、ROLAND親自監修。（圖／圓神出版提供）

在羅蘭的名字廣為人知之後，他經常如此反問「要不要再做一次自己？」而答案始終肯定，「我想再當一次羅蘭。」他還透露，之所以會選擇男公關這條道路，「是因為在我小學時遇到了《夜王》」。

羅蘭將《夜王》奉為「心中首選的故事」，總是充分表現自信的他，竟表示，「我能夠斷言，聖也是唯一影響我的人物。」漫畫裡的男二聖也，是羅蘭憧憬的角色，就連標誌性的一頭金髮，也是模仿他，更是因為長久以來對聖也的執著，如今才促成與井上紀良合作的作品《ROLAND‧羅蘭》！

▲羅蘭在漫畫《ROLAND‧羅蘭》給粉絲的話。（圖／圓神出版提供）



對一般人來說，要見到漫畫中的角色根本是不可能的任務，因此這項企畫的完成，也讓羅蘭不禁感嘆，「在那個瞬間我心想，夢想只要好好許願祈禱並且誠實面對，就算樣貌有些改變了，還是會付諸實現的。所以我不怕丟臉，持續地告訴大家。」而透過井上紀良的畫筆，也能感受到歌舞伎町的紙醉金迷與在其中全力以赴奮鬥的「羅蘭精神」。

《ROLAND‧羅蘭》日本第一男公關‧漫畫二部曲，中文版將於2月1日由圓神出版社發行。

▲日本第一男公關ROLAND，成長故事被描繪成漫畫《ROLAND‧羅蘭》，由《夜王》作者井上紀良繪製、ROLAND親自監修。（圖／圓神出版提供）