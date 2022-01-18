前主管邀約吃尾牙...她餐後「慘被當分母」愣：不是免費嗎？

▲原PO收到前主管邀約去吃尾牙，餐後勁被當分母。（示意圖／記者黃可昀攝）

記者謝欣辰／綜合報導

一般來說，尾牙應該是公司體恤員工一年辛勞的餐會。但有位網友在《匿名公社》表示，自己答應了前主管的尾牙邀約，沒想到用餐完竟被當分母，讓她當場傻眼，「尾牙不是人到就好嗎？」

原PO表示，雖然自己已經離開前公司，但私下跟前同事很要好，都還有保持聯絡，於是前陣子接到前主管打來的電話，表示公司要辦小型尾牙「問我要不要一起」，原PO也不疑有他，「我想說，既然是前主管邀約，應該就是他舉辦的，也就是付錢的那一位吧」。

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於是原PO就準時去赴約，沒想到用餐結束，準備各自回家時，「前主管突然開口，要大家分攤今天的費用」，這讓原PO當場傻眼，「尾牙不是人到就好嗎？為什麼要付錢？」雖然原PO最後還是乖乖付了錢，「但我回到家，馬上封鎖前主管的LINE和電話，真的覺得有點扯欸」。

貼文一出，網友們也覺得傻眼，「這個沒事先講，真的會無言」，「我也以為是要請客耶！那他就不要說什麼尾牙，應該說聚餐」，「很糟糕的人，如果需要費用本來就該講清楚，直接封鎖他」，「這是哪門子的尾牙啦」，「超誇張也不先說，下次一定要先問清楚，尾牙還自己付錢真的很虧」。