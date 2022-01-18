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餐廳工讀生「尾牙拚12小時」沒加班費　她心疼高一兒：潛規則壓榨

▲▼服務生,餐廳。（圖／記者黃可昀攝）

▲尾牙季餐飲業特別忙碌。（圖／記者黃可昀攝）

記者黃可昀／綜合報導

農曆年前是公司辦尾牙的旺季，不少餐廳這幾天訂單接不完，每天都要加班服務尾牙場，不過其實最苦的是餐廳工讀生！一名媽媽貼出高一孩子的打卡單，1月上半月幾乎天天上班，每天從早上10點上到晚上9點至10點，有些天數甚至加班到深夜11點，「加班沒加班費，也沒補休，因為尾牙桌多，就壓榨高一的建教生。」

原PO在臉書社團「爆廢公社」控訴，「什麼叫做餐廳潛規則？」兒子因為建教合作到餐廳打工實習，1月剛好碰到各企業辦尾牙，每天從早上10點工作到下午2點或3點，休息1、2小時繼續上工，接著就一路上到晚上9點至10點才下班，其中還有2天是11點才收工，工作時數最長的達到12小時。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲孩子1月的打卡單。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO心疼的是，兒子好幾天都加班到深夜，但餐廳沒有按照《勞基法》給予加班費，也不另給補休，這簡直是「壓榨」，還聽孩子說這是餐飲業的「潛規則」，尾牙時期就是會比較忙，工讀生敢怒不敢言。

網友無奈表示，「我自己的就是海X王22K體驗一週後，直接發誓這輩子再也不做餐飲業，工作時間14個鐘頭，直接累死」、「我當建交生時有一個月上班220hrs的 」、「餐廳廚師路過，這已經是不能說的秘密了！餐廳大批喜宴桌頭，廚師早上五點上班，早已當成家常便飯，沒算加班全部責任制的」、「建教生就是便宜好用又耐操，身為過來人真心建議不要讀」、「餐飲業正常發揮」。

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