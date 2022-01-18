快訊／本土+17！桃機疫情爆發2週「衍生案例破百」、另增49境外

▲指揮中心指揮官陳時中，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

桃園疫情從機場延伸到社區，中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增17例本土個案，包含聯邦銀行相關、西堤用餐相關以及金嗓歌友會、基隆防疫計程車等，桃機爆發疫情2週來累積衍生本土個案已經破百；今天也另增加49例境外移入，確診個案無人死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、16例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(21例)、越南(5例)、加拿大(4例)、英國(3例)、法國(2例)、愛爾蘭、西班牙、瑞典、菲律賓、波蘭、墨西哥及巴拿馬(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月3日至1月17日。

▲1/18新增案例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計5,306,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,287,815例排除)，其中17,951例確診，分別為3,171例境外移入，14,726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。