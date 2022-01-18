喜事變衝突！越南移工結連理　27人從會場打到街上路人傻眼

記者高堂堯／南投報導

南投市一對越南移工情侶16日甜蜜舉行異鄉婚禮，吸引眾多移工友人前往參加、給予祝福，不料過程中卻有人發生口角衝突，進而動手互毆、引發2方人馬20多人大亂鬥，還從婚禮會場一路打到馬路上；警方獲報後立刻動員到場制止、將參與鬥毆者帶回訊問，並依法移送法辦。

▲20多名越南移工在同鄉婚禮現場大打出手，從教堂裡打上大馬路（下同）。（圖／民眾提供）

警方調查，這場婚禮是於16日傍晚在南投市龍泉街一間天主教教堂舉行，新人和出席賓客幾乎都為越南移工；從現場監視畫面看來，移工們先是聚集在教堂前的廣場，剛開始有人出手互相推擠、拉扯，也有人試圖勸阻，但仍有人耐不住火氣、疑似出拳打人，2派人馬因此大打群架、湧出圍牆外拳打腳踢，並一度占據街道馬路、在路上繼續追打，交通也受到阻礙。

南投警分局獲報後，立即出動快打部隊前往阻止暴力事件，並當場帶回27名涉嫌參與鬥毆的移工；初步釐清事發經過後，發現是其中3人因口角造成衝突、導致一發不可收拾，也查出參與衝突的一名男子為失聯移工。

警方訊後，將引發衝突的其中2名移工以違反《社會秩序維護法》送辦，另一名失聯移工則先轉送移民署南投專勤隊查辦，暫時終止了一場讓喜事走味變調的鬧劇。