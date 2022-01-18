吃葡萄乾要不要洗？　她PO影片驚見水變混濁「底部還有泥沙」快崩潰

▲葡萄乾泡水後，水變得非常混濁。（圖／翻攝自星視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

吃葡萄乾要不要先洗一洗？大陸廣東省一名女子近日PO出影片，稱自己將葡萄乾洗了好幾次後，水還是那麼骯髒。畫面可見，洗完葡萄乾後的水混濁，且底部有許多的泥沙。網友紛紛表示震驚，直呼「從來沒洗過」。

▲底部的水有很多泥沙。（圖／翻攝自星視頻）

據《星視頻》報導，該名女子發出的影片可見，黃色盆子裡泡著滿滿的葡萄乾，水混濁且冒著氣泡；撈出葡萄乾後，水呈土灰色，底部有許多泥沙，畫面相當驚人。有網友表示，「作為一個新疆人，很負責任的告訴你們，多洗幾遍吧......。」

▲ 葡萄乾放到顯微鏡下觀察。（圖／翻攝自星視頻）

據報導，將葡萄乾放到顯微鏡下觀察，可見表面的皺褶中夾著許多雜質。影片說明葡萄乾在曬乾前是不水洗的，並採用原始的曝曬晾乾方式處理，但經過長時間的風沙吹拂，在葡萄變乾後褶皺中難免夾雜許多沙塵；長時間暴露在空氣中，必然會造成二次汙染，所以吃葡萄乾之前要用水清洗。

▼ 可見葡萄乾表面的皺褶中夾著許多雜質。（圖／翻攝自星視頻）

當地媒體也給出答案，指若包裝袋上清楚標示「開袋即食」的袋裝葡萄乾，是在工廠先洗淨再用機器烘乾處理，所以不需要清洗；若是散裝葡萄乾，這種自然曝曬的類型一般都是散裝販賣，就需要洗了再吃。

影片曝光後引起熱議，網友紛紛表示，「很早就發現這個問題，所以我都是洗洗吃」、「洗了不好吃，不洗不要吃，所以吃不吃」。不過有不少人認為，「一年才吃多少葡萄乾的，一次才吃多少呢。不致病」、「從來沒洗過就直接吃了」、「反正我沒洗過。。而且硌牙的時候，還覺得挺純」。