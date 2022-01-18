桃園刺青男爬10米高招牌　學蜘蛛人忽上忽下...體力不支摔落氣墊

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子17日晚間疑似心情欠佳，突然爬上桃園區三民路某機車行旁高約10公尺招牌，桃園警分局據報趕往處理，消防局還出動雲梯車與氣墊床以防王男摔落，混身刺青的王男拒絕警方與消防人員勸阻就是不肯下來，在招牌上模仿電影「蜘蛛人」般爬上爬下，支持約1小時疑因體力不濟滑落氣墊上，警方趕緊上前壓制，王混身酒意，辯稱心情不佳，警方通知其家人到場並強制就醫。

▲王姓男子17日晚間心情不佳，突爬上桃園區三民路某機車行3樓高約10公尺招牌。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園警分局與消防人員昨晚在三民路三段某機車行前，架設氣墊床防止王姓男子摔落地面，但王男卻拒絕配合。

桃園警分局指出，17日晚間8時10分許，大樹派出所接獲民眾報案，位於桃園區三民路三段某機車行外招牌，28歲的王姓男子不知何故爬到高約10公尺的招牌上，副所長林子傑率領多名員警到場處理，並通知消防人員趕到現場救援，消防隊還出動雲梯車與氣墊床，防止王男摔落地面。

由於天候寒冷且下雨，警方顧慮王男恐有觸電或因濕滑墜落，多次與王男溝通掀下來再說，但混身刺青的王男口中喃喃自語，疑似與妻子吵架與心情不佳等原因，才爬上招牌。

機車行業者則透露，平常偶爾有看到王男，但並不認識，昨晚不知何故爬上頂樓後往下攀爬招牌，後來是路人發現王男爬上招牌上不知要做什麼？

▲王男與警消僵持1小時後，因體力不濟摔落地面。

警方立即封鎖該路段進行交通管制，消防人員則在招牌下設置氣墊床，還出動雲梯車勸導王男配合救援，王男情緒非常激動，在招牌鐵架上爬上爬下拒絕警方與消防人員勸阻，為維護其安全，員警亦經由窗戶與其溝通，但王男仍不願配合，經過約1小時僵持，王男子體力不濟摔落氣墊床上，員警立即將其壓制，與消防人員將其強制送醫治療，並通知家屬到院照顧，結束這場鬧劇。

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