台南學甲分局長甫上任　蔡宗昌立即就戰鬥位置無縫接軌

▲新任學甲分局長蔡宗昌就職後，馬上投召集主管會議，了解轄區狀況，立即就戰鬥位置無縫接軌，要讓市民對治安有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為彰顯並賦予新任分局長維護社會治安、交通的重要責任，台南市警局17日下午1時舉行聯合交接典禮，新任學甲分局長蔡宗昌就職後，馬上投入學甲分局治安維護工作，召集主管會議，了解轄區狀況，立即就戰鬥位置無縫接軌。

學甲警分局長蔡宗昌為中央警察大學59期、國立台北大學犯罪學研究所畢業，曾擔任連江縣警察局及台東縣政府警察局副局長、警政署秘書室及教育組科長等重要職務，學、經歷豐富完整。到任履新後，隨即投入轄區治安、交通、防疫及為民服務等當前警政工作推展，並召集各單位主管會議了解轄區狀況、無縫接軌，更利用僅有的勤餘時間，接續拜會地方仕紳及民意代表，期能探詢轄區民意取得基礎後盾。

蔡分局長表示，學甲分局轄區民風純樸但幅員遼闊，首要任務為落實黃偉哲市長交付的警政重點工作-防疫優先、維護交通安全、防制街頭鬥毆、緝毒、打詐、掃黑、查處假訊息以及疏處對於設置太陽能光電產業的暴力陳抗等事項。另簡化勤、業務工作流程、促進員警健康福祉、提升員警工作士氣及防制員警酒駕等列為該分局當前重點工作目標。

蔡分局長將以親力親為的方式率領全體員警共同打拼，讓學甲、將軍及北門在地鄉親感受到學甲分局對警政工作推展的用心。